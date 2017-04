Medlemsprofil 234

Från Halmstad till Kristianstad är det ett par frisparkar. Dock så är det inte bara frisparkar som slås i denna stad en och annan icing har det även blivit. Här finns nämligen massor av lag som spelar högt upp i seriesystemet både för kvinnor och män. En och annan musiker kommer även härfrån.



1. Namn: Henric Fröjd

2. Ålder: 51

3. Bosatt. Kristianstad

4. Ev nick på forumet:

5. Jobbar med?: Kompetensförsörjning för arbetslivet på Yrkeshögskolenivå

6. När blev du en Villan? 1972

7. Antal besök på Villa Park? Ett (2016)

8. Favoritspelare i dagens Villa? Henri Lansbury/Allan Hutton

9. Favoritspelare genom tiderna? Gordon Cowans/David Platt/Olof Mellberg

10. Bästa Villaminne? Europacupfinalen och segern mot Bayern München

11. Favoritlag förutom Villa? Skånska lag(Dam+herr)/ Hertha Berlin/Real Madrid/Leksand

12. Lag du ogillar mest i England? Jag är fotbollsfan, så det finns ingen anledning att ogilla, men det är roligt när ”David slår Goliat”

13 Favoritmat? En välstekt köttbit med god sås och klyftpotatis

14. Favoritdricka? Mjölk

15. Älskar? Familj/Fotboll

16. Ogillar? Krig

17. Hobby förutom Villa? Fotbollsträning och Musik

18. Vem skulle du helst vilja träffa? Jesus och Mahatma Gandhi

19. Vem skulle du vilja sparka i häcken? Religiösa fanatiker som vilseleder människor

20. Största idrottsupplevelse? Det är många!!!!!...men det var helt fantastiskt att HELA Sverige stannade upp när Ingemar Stenmark åkte skidor. Skolans TV rullades in och klasser samlades. Det lär dröja innan vi får någon motsvarighet…men jag ser framemot fler besök på Villa Park.

2017-04-19 18:18:38

