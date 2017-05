Medlemsprofil 235

Så var det dags att bege sig uppåt i landet och till den underbara platsen Frösön som är känd för bland annat sina skidåkare och att man en gång i tiden hade Sveriges största hoppbacke, Alpbacken där man landade ute på storsjöns is.

Denne profil var även en av nykomlingarna på årets medlemsresa.





















2. Ålder: 53.

3. Bosatt: Frösön.

4. Ev nick på forumet? -.

5. Jobbar med? Verksamhetschef.

6. När blev du en Villan? 1976 när jag såg Andy Gray på Tipsexra.

7. Antal besök på Villa Park? Tre.

8. Favoritspelare i dagens Villa? Jonathan Kodjia.

9. Favoritspelare genom tiderna?

10. Bästa Villaminne?

11. Favoritlag förutom Villa? IFK Göteborg och Leksand.

12. Lag du ogillar mest i England?

13 Favoritmat? Ostron.

14. Favoritdricka? Chardonnay eller Brooklyn Lager.

15. Älskar? Vara till fjälls.

16. Ogillar? När Villa förlorar.

17. Hobby förutom Villa? Samla på fjälltoppar.

18. Vem skulle du helst vilja träffa? Bruce Springsteen.

19. Vem skulle du vilja sparka i häcken? Just nu, Jörgen Lennartsson, utveckla Blåvitts spel.

