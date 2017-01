Mittfältare klar

Conor Hourihane ansluter från The Tykes.





Denna säsong har han varit en viktig offensiv pjäs för Barnsley. Han har hunnit med att göra 6 mål och 11 assists. Imponerande.



Med detta köp så har Bruce i princip gjort om hela mittfältet. 3 nya spelare in. Hourihane, Bjarnason och Lansbury. Utan att ha sett allt för mycket av dessa herrar så känns det som bra köp allihop. (Det har man ju tyvärr skrivit ett antal gånger de senaste säsongerna och så har det slutat med fiasko). Men vi får hoppas på bättre utdelning denna gång.



Mittfältet har varit vår akilleshäl i flera säsonger. Inga mer misslyckade moneyball- värvningar signerade Fox, utan Bruce verkar gå efter stabila ligaspelare med hög arbetsmoral och offervilja. Frågan är kanske onödigt ställd med tanke på vårt tabelläge, men håller våra nyförvärv i Premier League? Hoppas Bruce tänker lite långsiktigt och har scoutat dessa herrar noga. Det känns som vi har haft ett par dåliga transferfönster den senaste tiden.



Nu känns det som om vi måste sälja av ett par mittfältare för att få truppen lite mer balanserad. Spännande att se hur Bruce kommer att formera laget på tisdag borta mot Brentford. Min gissning är att alla tre nya mittfältare kommer att starta. En inte alltför vild gissning är att Westwood kommer att lämna klubben nu. Kanske Lambert kan förbarma sig över honom och lägga ett bud. Det enda negativa jag kan se med en sådan övergång är att inläggen på vårt forum kommer att minska med hälften.



Up The Villa!

2017-01-26 12:51:32

