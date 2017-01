Ny högerback snart klar

Bree ska i princip vara klar.





Engelskmannen debuterade i Barnsleys A-lag redan i maj 2014. Då blev Bree den näst yngste spelaren som spelat för the Tykes, 16 år och 143 dagar.



Enligt beskrivningar så ska han vara en försvarare som behåller lugnet under press och är bra på huvudet. Han ska vara bra på att passa och på att slå inlägg. Han ska vara relativt snabb och bollsäker.

Bree är endast 19 år gammal men är nog tänkt att ge Hutton en rejäl kamp om högerbacksplatsen redan denna säsong. Det är en konkurrenssituation som har saknas sedan vår ordinarie högerback blev långtidsskadad.



Jag vet inte så mycket om spelaren i fråga, men läser man lite på nätet så verkar han rätt hypad faktiskt. Bra jobbat och bara hoppas att han presenteras snart! Denna onsdag kan nog bli en trevlig dag för oss Villasupportrar.



Spontant känns detta nyförvärv riktigt bra.



Välkommen till Villa!

En ny högerback från Barnsley ska vara klar. Villa har lagt ut (medvetet läckt?) lite bilder på sociala medier som sägs föreställa högerbacken Bree.Engelskmannen debuterade i Barnsleys A-lag redan i maj 2014. Då blev Bree den näst yngste spelaren som spelat för the Tykes, 16 år och 143 dagar.Enligt beskrivningar så ska han vara en försvarare som behåller lugnet under press och är bra på huvudet. Han ska vara bra på att passa och på att slå inlägg. Han ska vara relativt snabb och bollsäker.Bree är endast 19 år gammal men är nog tänkt att ge Hutton en rejäl kamp om högerbacksplatsen redan denna säsong. Det är en konkurrenssituation som har saknas sedan vår ordinarie högerback blev långtidsskadad.Jag vet inte så mycket om spelaren i fråga, men läser man lite på nätet så verkar han rätt hypad faktiskt. Bra jobbat och bara hoppas att han presenteras snart! Denna onsdag kan nog bli en trevlig dag för oss Villasupportrar.Spontant känns detta nyförvärv riktigt bra.Välkommen till Villa!

0 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 0 KOMMENTARER170 VISNINGAR MATS

2017-01-25 10:17:16

ANNONS:

Fler artiklar om Aston Villa

Aston Villa

2017-01-25 10:17:16

Aston Villa

2017-01-25 08:05:00

Aston Villa

2017-01-22 11:13:15

Aston Villa

2017-01-21 23:05:00

Aston Villa

2017-01-20 16:26:27

Aston Villa

2017-01-15 12:13:00

Aston Villa

2017-01-14 13:31:51

Aston Villa

2016-12-29 18:08:43

Aston Villa

2016-12-25 19:49:04

Aston Villa

2016-12-12 21:42:00

ANNONS:

Bree ska i princip vara klar.Kanske presenteras idag.Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.Tack 1967 års mul-och klövsjukeutbrott och Lars-Gunnar Björklunds oplanerade besök på White Hart Lane för att jag sitter framför TV:n varje lördag klockan 16.00 med en kall öl och noggrant ifyllda tipslappar med hopp om påfyllning på kontot. Den uteblivna rävjakten resulterade i ett möte på Molineux Ground där Hugh Curran knoppade in segermålet för Woverhampton Wanderers mot Björn Hellbergs älskade Sunderland…Brian Clough var manager i Leeds i 44 dagar under fotbollsäsongen 1974-1975. Idag har Leeds möjlighet att plocka 3 poäng mot ett svårspelat Aston Villa och gå upp till 44 poäng. Men det ska göra ont om man försöker göra mål på Villa, därav att Hutton tillhör en av favoritspelarna i Villa.Julskinkan mot Sushin. Det som alltid har funnits mot det allra nyaste på julen står på menyn.Farsan hade kånkat hem en färg-TV till fotbolls-VM 1974 och tack vare det så är undertecknad en Villa-fan i vått och torrt… Imorgon rattar vi in sändningen på TV och hoppas på nya poäng!