Tshibola lånas ut

Klar för Nottingham Forest.





22-åringen kom från Reading i somras, men har tyvärr inte alls tagit chansen när han har fått den. 10 framträdanden har det blivit i Villa.



I och med att Bruce plockade in 3 mittfältare förra veckan är det nog klokt att Aaron lämnar om han ska ha någon mer speltid. Min gissning är att även Westwood och/eller Gardner kommer att lämna innan transferfönstret stänger.



Lycka till!



Aaron Tshibola lämnar Aston Villa. Han är klar för Nottingham Forest på lån för resten av säsongen.22-åringen kom från Reading i somras, men har tyvärr inte alls tagit chansen när han har fått den. 10 framträdanden har det blivit i Villa.I och med att Bruce plockade in 3 mittfältare förra veckan är det nog klokt att Aaron lämnar om han ska ha någon mer speltid. Min gissning är att även Westwood och/eller Gardner kommer att lämna innan transferfönstret stänger.Lycka till!

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR MATS

2017-01-30 14:50:12

ANNONS:

Fler artiklar om Aston Villa

Aston Villa

2017-01-30 14:50:12

Aston Villa

2017-01-26 12:51:32

Aston Villa

2017-01-25 14:12:00

Aston Villa

2017-01-25 10:17:00

Aston Villa

2017-01-22 11:13:15

Aston Villa

2017-01-21 23:05:00

Aston Villa

2017-01-20 16:26:27

Aston Villa

2017-01-15 12:13:00

Aston Villa

2017-01-14 13:31:51

Aston Villa

2016-12-29 18:08:43

ANNONS:

Klar för Nottingham Forest.Conor Hourihane ansluter från The Tykes.Andra nyförvärvet idag.Bree ansluter.Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.Tack 1967 års mul-och klövsjukeutbrott och Lars-Gunnar Björklunds oplanerade besök på White Hart Lane för att jag sitter framför TV:n varje lördag klockan 16.00 med en kall öl och noggrant ifyllda tipslappar med hopp om påfyllning på kontot. Den uteblivna rävjakten resulterade i ett möte på Molineux Ground där Hugh Curran knoppade in segermålet för Woverhampton Wanderers mot Björn Hellbergs älskade Sunderland…Brian Clough var manager i Leeds i 44 dagar under fotbollsäsongen 1974-1975. Idag har Leeds möjlighet att plocka 3 poäng mot ett svårspelat Aston Villa och gå upp till 44 poäng. Men det ska göra ont om man försöker göra mål på Villa, därav att Hutton tillhör en av favoritspelarna i Villa.