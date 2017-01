Vänsterback klar för Villa

Jacob Bedeau klar.

Aston Villa fortsätter att vara extremt aktiva under transferfönstret. Nu är Jacob Bedeau klar. Han 17 år och kommer från Bury. Beloppet som det talas om är £900,000 inklusive add-ons.Han debuterade i november i år och sedan dess gjort ytterligare 6 framträdanden i A-laget. Det är nog tänkt att han ska spela i Villas ungdomslag, eller kanske till och med i U23-laget. Han är nog inte alls tänkt att konkurrera om en plats i startelvan ännu. Men vi vår hoppas på en fin utveckling då vi har det lite skralt med vänsterbackar i truppen.Till Villas hemsida säger han: "This is such a massive opportunity for me at such a young age. I'm looking forward to taking that opportunity and developing even more at such a big club."Välkommen till Villa!