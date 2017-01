Villa har lagt bud på Scott Hogan

Det kan nog bli en hektisk dag idag.





Ett annat rykte som vägrar dö är det om anfallaren Jordan Rhodes. Jag tror att någon av dessa herrar kommer ansluta i dag. Middlesbrough försöker trissa upp priset till över £10 miljoner för Rhodes, något som jag är tveksam till att han är värd. Ross McCormacks framtid i Villa är också högst osäker. Personligen hoppas jag att vi säljer honom. Tyvärr lär vi göra en stor förlust på honom. Gabby har inte levererat och vi måste verkligen ha in en anfallare i truppen. Kozak befinner sig bland torskblocken längst in i frysen och Gestede är såld.



Ayew verkar vara förlorad då mycket tyder på att han går till Swansea i ett byte mot försvararen Neil Taylor plus lite cash. Inte mig emot. Ayew har varit en besvikelse och han har inte alls fått till det i klubben. De höga förväntningarna som i alla fall jag hade på honom har han inte varit i närheten av att leva upp till. Det är något som han har gemensamt med Ashley Westwood, som även han ryktas på väg bort. Han som en gång i tiden kallades den nya Scholes verkar vara på gång till Premier League och Burnley. Det talas om en prislapp på £5 miljoner, vilket är ett bra pris. Ashley Westwood var en av de få spelarna som verkade bry sig om att vi blev degraderade. För det så förtjänar Ashley respekt. De flesta andra spelarna verkade i det närmaste lättade eller i alla fall likgiltiga.





2017-01-31 08:17:00

Det kan nog bli en hektisk dag idag.Bruce nya lagbygge ska börja sin snabba vandring uppåt. Kommer fönstrets förvärv att göra skillnad?Klar för Nottingham Forest.Conor Hourihane ansluter från The Tykes.Andra nyförvärvet idag.Bree ansluter.Mittfältaren köps in från Nottingham Forest.”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.