2017-03-18 16:00

Wigan - Aston Villa

0-2



Wigan - Aston Villa 0-2

Ytterligare en trepoängare inkasserades på lördagseftermiddagen då Wigan fick vika ner sig för den numera notoriska vinstmaskinen i claret and blue.

0 KOMMENTARER 82 VISNINGAR 0 KOMMENTARER82 VISNINGAR ERIK "RHEINGOLD" ENGLUND

2017-03-23 23:14:10

ANNONS:

Fler artiklar om Aston Villa

Aston Villa

2017-03-23 23:14:10

Aston Villa

2017-03-19 12:00:00

Aston Villa

2017-03-18 12:58:03

Aston Villa

2017-03-08 20:38:00

Aston Villa

2017-03-06 19:34:47

Aston Villa

2017-03-02 21:07:00

Aston Villa

2017-02-21 14:32:25

Aston Villa

2017-02-15 10:06:51

Aston Villa

2017-02-11 10:17:00

Aston Villa

2017-02-02 12:30:00

ANNONS:

Undertecknad såg liksom inga andra i Sverige matchen och jag kan endast referera highlightsen jag sett. Av dem att döma så hade Wigan det mesta och de flesta av målchanserna, men Villa gjorde målen, skönt att det för en gång skull utvecklar sig så, där ser man vad lite flyt och medgång kan betyda!James Chester gjorde 0-1 i samband med hörna, också riktigt skönt då Aston Villa under flera år haft problem med målskyttet från just hörna. Chester visar att han är en kraft att räkna med både defensivt och offensivt och gör sitt andra mål för säsongen.Wigan sticker emellan med några bra möjligheter innan Scott Hogan som gör sin första match efter skada stänger butiken till 0-2 med ett fint nickmål, viktigt också att få igång någon mer målskytt bortsett från Kodjia.Matchen slutar 0-2 enligt highlightsen lite orättvist, men det har vi klart sparat ihop till! Det känns äntligen att laget på allvar är på väg i rätt riktning och med 11 poäng upp till kval finns ett litet men ändock ett ljus där längst bort i tunneln. Allt ska klaffa om det ska gå men det är ju inte matematiskt omöjligt på något sätt. Det viktiga denna säsong är ändå att spela ihop laget så att vi på allvar kan konkurera om topp 2 nästa säsong, SKULLE vi gå upp i år så kommer det bli mycket tufft att överleva PL, det kanske är lika bra att vänta en säsong...Nästa hemmamatch finns Villasweden på plats på Holte end i och med den traditionsenliga medlemsresan, väl mött i Birmingham vänner!Ytterligare en trepoängare inkasserades på lördagseftermiddagen då Wigan fick vika ner sig för den numera notoriska vinstmaskinen i claret and blue.Ett skadeskjutet villa åker idag till Wigan för att se om den goda formen håller i sig.The Championship är de fallna storheternas griftegård. Mycket av den engelska fotbollshistoriens stormakter har passerat och aldrig återvänt. År 2016 påbörjade Villa en vandring i samma fotspår med hopp om att klara det som få klarat och återfinna sin plats i den engelska toppfotbollen. Men när säsong snart ska skrivas in i historieböckerna finns få ljusa rubriker.1987 vann Aston Villa mot Huddersfield Town med 1-0 borta på Leeds Road efter mål av inhoppande David Hunt. När Villa 30 år senare spelar sin första match borta mot Yorkshire-borna sedan dess är det på John Smith´s Stadium bataljen äger rum. Det kan bli en riktig bärs… eehh.. pärs. Numera behöver dock inte spelarna byta om på puben...Med endast två poäng på de senaste åtta matcherna sammanlagt mellan de båda lagen rubricerades drabbningen som ett krismöte. Två klubbar som inför säsongen ansågs aspirera på de åtråvärda direktplatserna till Premier League, men som efter otaliga underprestationer endast fått agera åskådare till Brighton och Newcastle, som börjat vinna sig utom räckhåll för resten av The Championship.I slutet av matchen mellan Newcastle och Aston Villa skadade sig vår senaste stjärnvärvning Scott Hogan och det såg riktigt illa ut. Det befarades att säsongen var i fara, men rapporter säger att det troligtvis inte var riktigt så illa.Ännu en tung förlust. Efter att ha varit oslagbara inledningsvis på hemmaplan har Aston Villa nu två förluster på rad och pressen på Steve Bruce ökar. Han var inte helt nöjd efter matchen, av förklarliga skäl.Det är visserligen inte The Old Farm eller Second City Derby när David Brown och John Deere kommer på besök till Villa Park i eftermiddag men ändå en väldigt viktig match för Ipswich Town och Aston Villa i jakten på högre placeringar i tabellen. Vem av de gamla kompisarna Mick eller Steve ska gå vinnande ur kampen?Den 12 oktober 2016 blev Steve Bruce anställd som ny manager för Aston Villa. Han gick sju matcher och 1,5 månad obesegrad innan Leeds satte stopp för framgångarna. Efter det? Inte mycket att hurra för. Sen årsskiftet har Aston Villa spelat fyra matcher. Resultat? Tre förluster och en oavgjord. Vad är det egentligen för fel på Aston Villa?