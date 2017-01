2017-01-14 18:30

Wolves - Aston Villa

1-0



Hur ska vi få ordning på det här, Steve?

Wolverhampton Wanderers-Aston Villa 1-0

Med det sagt vill jag absolut inte byta manager. Att förvandla kol till diamanter tar lång tid och jag ser gärna att Brucey är vår juvelerare en lång tid framöver, gärna som leverantör av guld också :) Det går inte ens med de mest rosafärgade glasögonen att hävda att Aston Villa spelade en bra fotboll mot Wolverhampton. Tvärtom är det bara att erkänna att det var Paul Lambert som hade förberett sitt lag bäst och med undantag av de sista 10 minuterna av första halvlek så var det den hungriga vargens lek med det proppmätta lejonet. Wolves hade en fart, en intensitet och en linje i spelet som inte fanns tillstymmelse till hos Villa. Det var bara logiskt när Joe Mason fick slå in 1-0 efter ett tveksamt ingripande av Sam Johnstone.Den andra halvleken bjöd på mer geist och framåtanda från de rödblå men utan att åstadkomma ett enda avslut på mål, närmast var Ross McCormack som borde ha satt sin nick från nära håll. Och utan linjer i spelet om nu inte långbollar på chans och inlägg mot Rudy G... (Nä, just det, vi sålde vår bäste huvudspelare och började sedan mata in höjdbollar…) är de linjer som ska skönjas.Även om spelet än en gång haltade betänkligt så finns det faktiskt ljusglimtar att hämta från gårdagens ”prestation”. James Chester var än en gång matchens lirare och en starkt bidragande orsak till att hemmalaget faktiskt inte heller skapade så särdeles mycket framåt. Även mittbackskollegan Tommy Elphick gjorde en godkänd insats. Alan Hutton är återigen de spelare som löper mest, gör sig spelbar och skapar ytor för sina medspelare. Den offensiva slutprodukten lämnar som vanligt en hel del övrigt att önska men om övriga spelare delade Scottish Cafus inställning skulle vi ligga betydligt högre i tabellen. Jordan Amavi blandar och ger i vanlig ordning, tveksamma försvarsingripanden mixas med bländande offensiva raider och inlägg.Mittfältet rev inte ner några applådåskor från min favoritplats i soffan. Albert Adomah gjorde en av sina sämre matcher i Villa-tröjan och Leandro Bacuna visade inte mycket av den gryende form som har kunnat urskiljas på senare tid. På det inre mittfältet huserade planens två långsammaste spelare. Både Mile Jedinak och Aaron Tshibola var omständiga och bolltrampande när de väl fick tag i bollen och jag misstänker att ropen efter unge Tshibola som en Messias kommer att tystna något efter gårdagens bleka insats.Framåt var det återigen Gabriel Agbonlahor som fick chansen. Och som återigen inte visade något som får mig att förstå varför han är förstavalet i anfallslinjen. Ross McCormack var den andre som fick chansen framåt. Inte heller han fick någonting av värde uträttat i målväg, och han missade ett oerhört bra läge, men här tycker jag ändå att det finns något att bygga vidare på. Bra löpningar, en bra inställning och en ”nästan där-känsla” som säger mig att det släpper snart. Senast jag skrev det var om Christian Benteke när han inte hittat formen efter sin skada. Blev självklart utskälld i kommentarsfältet och Benteke höll sedan oss kvar det året ;) Jack Grealish blev inbytt i andra halvlek utan att på något sätt förändra matchbilden medan däremot lillpojken Andre Green gjorde ett inhopp som lovade stort inför framtiden och jag utgår från att han startar nästa match… På slutet ville Steve Bruce slå vakt om resultatet, jag kan inte tolka att man gör ett byte på tilläggstid på annat sätt. Minst 10 minuter hade väl varit rimligt att ge Keinan Davis när vi jagade en kvittering?Transferfönstret står på vid gavel och rykten kring spelare till Aston Villa florerar vilt. Hittills har Dr Tonys utlovade satsning gett två spelare ut och en in, alltså ett netto-minus, och Steve Bruce pratar i varje intervju om att truppens kvalitet är för dålig och att vi har många järn i elden när det gäller inkommande spelare. Det vore givetvis väldigt trevligt om vi fick in flera spelare av hög kaliber men till syvende och sist handlar det ju också om att ha ett fungerande spel. Smekmånaden är definitivt över för Bruce.Med det sagt vill jag absolut inte byta manager. Att förvandla kol till diamanter tar lång tid och jag ser gärna att Brucey är vår juvelerare en lång tid framöver, gärna som leverantör av guld också :)

Wolves-Aston Villa Carl Ikeme

Conor Coady

Danny Batth

Richard Stearman

Matt Doherty

Dave Edwards

Jack Price

Helder Costa

Joe Mason

Ivan Cavaleiro

Nouha Dicko



Avbytare

Jon Bodvarsson

Harry Burgoyne

Bright Enobakhare

Kortney Hause

Dominic Iorfa

George Saville

Morgan Gibbs White

Sam Johnstone

Alan Hutton

James Chester

Nathan Baker

Jordan Amavi

Aaron Tshibola

Mile Jedinak

Albert Adomah

Ross McCormack

Leandro Bacuna

Gabriel Agbonlahor



Avbytare

Mark Bunn

Keinan Davis

Tommy Elphick

Gary Gardner

Jack Grealish

Andre Green

Ashley Westwood



2017-01-15 12:13:00

”It´s a long way to Tipperary…” Jotack, och det känns som om Aston Villas väg till Premier League är ännu längre att döma av det vi såg från Molineux Ground.Tack 1967 års mul-och klövsjukeutbrott och Lars-Gunnar Björklunds oplanerade besök på White Hart Lane för att jag sitter framför TV:n varje lördag klockan 16.00 med en kall öl och noggrant ifyllda tipslappar med hopp om påfyllning på kontot. Den uteblivna rävjakten resulterade i ett möte på Molineux Ground där Hugh Curran knoppade in segermålet för Woverhampton Wanderers mot Björn Hellbergs älskade Sunderland…Brian Clough var manager i Leeds i 44 dagar under fotbollsäsongen 1974-1975. Idag har Leeds möjlighet att plocka 3 poäng mot ett svårspelat Aston Villa och gå upp till 44 poäng. Men det ska göra ont om man försöker göra mål på Villa, därav att Hutton tillhör en av favoritspelarna i Villa.Julskinkan mot Sushin. Det som alltid har funnits mot det allra nyaste på julen står på menyn.Farsan hade kånkat hem en färg-TV till fotbolls-VM 1974 och tack vare det så är undertecknad en Villa-fan i vått och torrt… Imorgon rattar vi in sändningen på TV och hoppas på nya poäng!Steve Bruce skulle fortsätta sin smekmånad och Villa skulle fortsätta smyga upp i tabellen. Det var i all fall tanken. Dock blev verkligheten en annan och det är en lång väg kvar innan Villa har kontakt med Premier League och biljetten upp igen.Två historiska lag med europeiska mått mätt möts på Ellen Road. Leeds som gamla Mäss cupvinnare, 1968 & 1971 (Uefa Euroleague) och Aston Villa som Europacupmästare 1982 (Champions League. I Leeds spelar två svenskar, Torino lånet Pontus Jansson och nyförvärvet från Kalmar FF Marcus Antonsson. Pontus Jansson har gjort ett sådant avtryck i Leeds så han har fått en egen sång och blivit publikfavorit med sitt tuffa regelrätta spel på kort tid.Ross McCormack kom som en frälsare och en av Championships mest pålitliga målskyttar. Men hittills har det gått tungt. Endast 2 mål på 13 framträdande och det har spekulerats i att han är på väg bort. Steve Bruce har nu uttalat sig om framtiden.Åter hemmamatch efter upphåll och bortamatch, gott.