Andra raka förlusten

Svagt spel och svag domarinsats bäddade för en tung kväll på Pride Park.

Blues kammade noll för andra matchen i rad.

Det blev en tung historia när Blues restetill Pride Park för att möta Derby County i storform. The Rams hade tagit 22 av 24 möjliga pinnar under McLaren.Utan att säga att Birmingham förtjänade något ur matchen så var det domaren som avgjorde tillställningen. I en helt vanlig kamp mellan anfallare och försvarare, där domare allt som oftast dömer i försvararens fördel blev det alltså straff för Derby. Det sved extra hårt eftersom i princip alla domslut gick till hemmalagets fördel. Efter drygt en timme spelad rullade Darren Bent in 1-0.Derby var det bättre laget och var en liten bit bättre på alla positioner. Dock kom man inte riktigt igenom helt och hållet. Blues försvarade sig bra och man hade kunnat få med sig en pinne med lite flyt.Segern var dock väldigt långt borta då inget skott kom fram till målvakten. Anfallet var snudd på obefintligt och så var det verkligen. 4-5-1 uppställningen gav de tillresta supportrarna mycket att önska. Inhopparna Che Adams och Diego Fabbrini lyckades inte allt som man hade hoppats.Gianfranco Zola har nu två förluster på två matcher. Två svåra matcher har det varit så han ska inte lastas för det. Dock kommer Birminghams fans inte vara allt för snälla i och med besvikelsen när Rowett sparkades.Man får lite blandade känslor som supporter till Birmingham men oavsett serietillhörighet, trupp, manager och ägare så är det Birmingham City FC vi älskar.Keep Right On!