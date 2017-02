Äntligen en vinst för Zola!

Birmingham kunde äntligen sätta stopp för den tio matcher långa raden av matcher utan vinst genom att besegra Fulham på hemmaplan.

Tio raka utan vinst har det blivit sedan de kinesiska ägarna helt överraskande i mitten av december sparkade den framgångsrikeoch ersatte honom inom ett dygn med. Det har nu kommit fram uppgifter att ägarna, en grupp kinesiska investerare i Trillion Trophy Asia, hade velat skriva nytt kontrakt med Rowett, men denne förkastade detta vilket gjorde ägarna mycket upprörda.Så det var ingen lätt uppgift för Zola, men hans jobb underlättades av att januarifönstret var i vardande och där har han kunnat ta in spelare som han tycker passar in i det passningsdrivna offensiva spel som han vill att Birmingham ska spela.In kom offensiva ytterbackar somfrån Middlesbrough ochfrån italienska Virtus Entella i Serie B. Österrikiske/turkiske yttermittfältarenmed bakgrund i lördagens motståndare Fulham (där han gjorde 23 matcher) och Cardiff, kom in från Besiktas. Anfallarenköptes efter att ha varit på lån. Birmingham-supportern sedan barnsben,kom in på lån från West Bromwich med utsikter till permanent plats under sommaren. Och sista dagen innan fönstret stängde kom anfallarenpå lån från Watford och 19-årige polske mittbackenkom på lån från Chelsea.Ut gickpå lån till Bristol City – där han en gång startade sin karriär. Jag skulle gärna ha behållit honom, enligt min åsikt är han bättre än Craig Gardner är just nu på frisparkar och hörnor, och han gör dessutom mål, vilket inte många gör i dagens Birmingham.r flyttade tillbaka till USA för att spela för Orlando City, inte mycket att säga – han var den i klubben som varit med längst. Legendarensom räddade oss kvar i Championship, sades upp utan att ha någon klubb att gå till. Tråkigt sätt att göra sig av med en publikfavorit, tycker jag.såldes till Bradford,gick till Chesterfield på lån,gick till Bolton på lån. Får hoppas att de två sistnämnda kan utvecklas.Frågan var, inför drabbningen med Fulham på St Andrew’s, om både Bielik och Sinclair skulle ta plats i förstaelvan. Birmingham har ett problem med sina mittbackar, både kaptenenochhar skadeproblem. Veteranenär den ende seniora ersättaren och vänsterbackenkan också spela mittback.Och så blev det – Robinson och Grounds fick bilda mittbackspar med Emilio Nsue och Cheikh Keita, som gjorde debut, på kanterna. Zola valde en 442-uppställning med Sinclair, som också gjorde debut, och Jutkiewicz längst fram. I Fulham fannssom en gång var en lovande forward i Birmingham, men såldes till Hull där han tillbringat många säsonger.I nionde minuten var det nära att Birmingham kunde ta ledningen när Lukas Jutkiewicz skarvade en boll som gick mot målvakten, men Craig Gardner var nära att nå bollen.Men Fulham spelade starkt och verkade kunna utnyttja Birminghams oerfarna fyrbackslinje.I 19:e minuten hade Jutkiewicz en jättechans men hans nick från nära håll tog i ribban efter att Craig Gardner serverat en lysande passning. Han fick en ny chans i 24:e minuten, men Button räddade.Fulham attackerade, men Birminghams nyskapade fyrbackslinje gjorde ett bra jobb.I andra halvlek gick Fulham direkt till anfall och Cheikh Keita fick ett gult kort för en fällning avJerome Sinclair sköt ett bra skott som målvakten David Button räddade till hörna.Men Birmingham kunde inte åstadkomma mycket ochkom in i stället för Sinclair.Fulhams försvararefick rött kort i 69:e minuten för en tacling på Craig Gardner.Nu hade Zola och Birmingham en gyllene chans att äntligen ta en seger. Och – äntligen – i 75:e minuten kunde Lukas Jutkiewicz slå in 1-0 efter ett fint inlägg av Cheikh Keita.Domaren lade till fem minuter och Fulham var nära att kvittera, men Birmingham höll ut och äntligen kunde Gianfranco Zola och hans team inkassera en vinst.Nu väntar några svåra matcher för Blues, vi möter Sheffield Wednesday redan på fredag och därefter Preston.KROKOMMANDE MATCHERFredag 10 februari, kl 20.45: Sheffield Wednesday-Birmingham CityTisdag 14 februari, kl 20.45: Preston North End-Birmingham CityLördag 18 februari, kl 16.00: Birmingham City-Queen’s Park RangersFredag 24 februari, kl 20.45: Wolverhampton Wanderers-Birmingham CitySPELADE MATCHERMålen: 1-0 Lukas Jutkiewicz (75).Rött kort: Ryan Fredericks (69).Laget: Tomasz Kuszczak, 45) – Emilio Nsue, Paul Robinson, Jonathan Grounds, Cheikh Keita – Stephen Gleeson, Maikel Kieftenbeld, David Davis (Robert Tesche, 83), Craig Gardner – Lukas Jutkiewwcz, Jerome Sinclair (Che Adams, 67).Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Josh Dacres-Cogley, Krystian Bielik, Greg Stewart, Kerim Frei.