Birmingham i fritt fall

Birminghams manager Gianfranco Zola har totalt misslyckats med uppgiften att leda Birmingham City. Klubben, som låg på sjunde plats med tre poäng upp till tredje plats när företrädaren Gary Rowett sparkades i december, har nu rasat ned till 14:e plats med tio poäng över nedflyttningsstrecket. Frågan är nu hur länge Zola blir kvar.

Det var dags för Birmingham Citys fjortonde match under ledning avoch det har bara blivit en vinst. Birmingham City har helt tappat kontakt med play-off-positionerna och fortsätter den negativa trenden kan det till och med bli nedflyttning till League One.Hemma mot Queen’s Park Rangers skulle kunna bli en match där Birmingham skulle kunna ta tre poäng eftersom QPR inte heller har vunnit på ett tag.Men listan över skadade och avstängda spelare i Birmingham är lång –– och nu ävenklubbens ledande målskytt denna säsong, vilken skadat sig på träning.var dock tillbaka efter skada och bildade trebackslinje medochochkom in på mittfältet.ochfick bilda anfall med den lovandepå bänken.Som vanligt brände Blues några bra chanser i inledningen och när motståndarna fick en chans så utnyttjade man den.nickade in QPRs ledningsmål i 18:e minuten efter hörna och passivt spel av Birmingham-försvaret.skadades efter ha gått huvud mot huvud i en kollision med en QPR-spelare.ersatte och gick in i mittbackslinjen medan Grounds flyttade ut till vänster.I andra halvlek komin och Josh Cogley gick ut. Men efter bara två minuter in i halvleken kunde QPR öka till 2-0 genomJack Storer kom in i 82:a minuten och Robert Tesche gick ut. Zola spelade Storer på mittfältet trots att han alltid brukar spela längst fram, mycket märkligt.QPR utnyttjade tillfället ochkunde avancera utan större motstånd och slå in ett inlägg som inbyttekunde slå in till 3-0.Några minuter senare kom 4-0 när en annan inbytt spelare,fick till ett kanonskott från 35 meter.Birminghams supportrar visade sitt missnöje genom att de flesta lämnade arenan. De fick då inte seslå in sitt första mål för Birmingham när han gjorde tröstmålet 1-4 efter passning från Che Adams.Det innebär nu att på tolv Championship-matcher har Gianfranco Zola bara kunnat skrapa ihop sex poäng av 36 möjliga.Jag roade mig med att göra en jämförelse med hur Zola och företrädarenlyckats i matcher mot lag som båda mött denna säsong. Av tio matcher har Zola vunnit en, spelat tre oavgjorda och förlorat sex, sammanlagt sex poäng. Rowett däremot har mot samma lag fått fem vinster, tre oavgjorda och två förluster, sammanlagt 18 poäng.Manager Zola har misslyckats med allt som Rowett lyckades så bra med. Rowetts inställning var att laget skulle till varje pris försöka hålla nollan och sedan förlita sig på kontraattacker. Birmingham blev under Rowett ett lag som var svårt att besegra. Zola vill se laget spela ett snabbt offensivt passningsspel, men av det har vi bara sett glimtar samtidigt som försvaret läckt som ett såll, speciellt på fasta situationer.De kinesiska ägarna i Trillion Trophy Asia måste nu ha insett vilken dundertabbe de gjorde i december när de sparkade Gary Rowett. I den bästa av världar skulle en ägare som gjort ett misstag kunna erkänna det och försöka rätta till det, läs att sparka Zola och övertyga Rowett att komma tillbaka. Men detta kommer inte att hända, eftersom ägarna är kineser och där finns i kulturen att man får inte förlora ansiktet.De kan dock mycket väl sparka Zola, men det kan bli svårt för dem att hitta en kompetent manager som vill ta över med tanke på deras totalt oprofessionella beslut att sparka Rowett.KROKOMMANDE MATCHERFredag 24 februari, kl 20.45: Wolverhampton Wanderers-Birmingham CityFredag 3 mars, kl 20.45: Birmingham City-Leeds UnitedTisdag 7 mars, kl 20.45: Birmingham City-Wigan AthleticLördag 11 mars, kl 16.00: Cardiff City-Birmingham CityLördag 18 mars, kl 16.00: Birmingham City-Newcastle UnitedSPELADE MATCHERMålen: 0-1 Matt Smith (18), 0-2 Conor Washington (47), 0-3 Idrissa Sylla (84), 0-4 Yeni Ngbakoto (88), 1-4 Emilio Nsue (90+3).Laget: Tomasz Kuszczak – Josh Dacres-Cogley (Kerim Frei, 45), Ryan Shotton, Jonathan Grounds – Emilio Nsue, Maikel Kieftenbeld, Robert Tesche (Jack Storer, 82), Greg Stewart, Cheikh Keita (Paul Robinson, 30) – Che Adams, Jerome Sinclair.Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Krystian Bielik, Stephen Gleeson, Corey O’Keeffe.