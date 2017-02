Härlig derbyseger för Birmingham mot Wolves

Birmingham City kunde inkassera sin andra seger under Gianfranco Zola när man besegrade Wolves med 2-1 på Molineux trots att man fick spela stor del av andra halvlek med en man mindre. Förre Wolves-spelaren David Davis var bäst på plan.

Efter den nesliga förlusten hemma mot Queen’s Park Rangers hade Birminghams managers vara eller inte vara diskuterats vitt och brett i medierna och bland supportrarna. Ägarna gick dock ut och förklarade att de står bakom honom. Men en seger på 14 matcher kan inte bli så mycket värre, så derbyt mot Wolverhampton borta på Molineux var en extremt viktig match för Birmingham som inför matchen låg tio poäng över nedflyttningsstrecket.Även för Wolves, med bara fem poäng från nedflyttning, var detta en match där mycket stod på spel. Under nye managernhar vargarna gjort bra ifrån sig, framför allt i FA-cupen där man slagit Liverpool och pressat Chelsea. Wolves har också besegrat Aston Villa i ligan.Birmingham hade fortfarandeochskadade, även om alla nu så sakteliga börjar återvända till träning.kunde inte heller spela, menochvar tillbaka efter avstängningar.Zola valde att spela en 3-5-1-1-uppställning med en så kallad diamant på mitten medlängst bak ochlängst fram.ersatte Grounds i trebacksförsvaret.Matchen öppnade som derbymatcher ofta gör med mer energi än kvalitet från båda lagen. Wolves hade greppet om spelet i början, men efter 20 minuters spel fick Blues också en del chanser.Birmingham kunde också ta ledningen med 1-0 sedan Craig Gardner slagit en inlägg, vilket Wolves-målvaktenmisstog sig på och tappar så attkunde slå bollen över mållinjen.Fem minuter senare kunde f d Wolves-spelaren David Davis öka på till 2-0 efter attslagit en fin passning.Blues kunde gå till halvtidsvila med tvåmålsledning och ha hållit nollan i 45 minuter. Det var överraskande, inte minst mot bakgrund att laget släppt in nio mål på de senaste tre matcherna. Men skulle det hålla? Birmingham hade inte vunnit borta sedan i slutet av november.Wolves satte ini stället för, vilket innebar att Dicko ochbildade anfallspar.Sju minuter in på andra halvlek fick lagkaptenen Paul Robinson rött kort efter att ha gått hårt åt Bodvarsson. Blues hade nu en svår uppgift framför sig att slå vakt om sin ledning med en man mindre. Dessutom hade tidigare ävenochdragit på sig gula kort.Zola tog ut Craig Gardner och satte in unge Arsenal-låneti backlinjen.fick visa sig på styva linan i 63:e minuten när han briljant räddade en nick från Dicko, vilken blivit framspelad av 13-miljoner-pund-förvärvetI 73:e minuten fick Wolves sin reducering till 1-2.slarvade bort en boll vilket Costa kunde utnyttja och han spelade fram Dicko som kunde bredsida bollen förbi Kuszczak.Zola tog ut Nsue några minuter senare och satte insom fick spela till vänster på mittfältet medan Davis flyttade till höger för att ta hand om Costa.Wolves pressade nu hårt för att få in en kvittering. I slutminuten av ordinarie speltid kunde Bielik rädda med en utsträckt fot när Dicko var nära att få in bollen. Domaren la till fem minuter, som blev åtta när Bielik fick näsblod efter en närkamp och behövde vård och ny tröja. Birmingham höll ut trots hård press från Wolves på slutet.Gianfranco Zola kunde inkassera sin andra seger och det här var förmodligen den bästa match Blues hittills gjort under Zola. Spelarna uppträdde resolut, inte minst gällde det matchens lirare, David Davis, som spelade med stor aggressivitet och passion.Nu hoppas vi att det har vänt för Zolas Birmingham som klev upp från 16:e till 13:e plats i tabellen.KROKOMMANDE MATCHERFredag 3 mars, kl 20.45: Birmingham City-Leeds UnitedTisdag 7 mars, kl 20.45: Birmingham City-Wigan AthleticLördag 11 mars, kl 16.00: Cardiff City-Birmingham CityLördag 18 mars, kl 16.00: Birmingham City-Newcastle UnitedSPELADE MATCHERMålen: 0-1 Maikel Kieftenbeld (27), 0-2 David Davis (32), 1-2 Nouha Dicko (73).Laget: Tomasz Kuszczak – Josh Dacres-Cogley, Ryan Shotton, Paul Robinson (rött kort, 53) – Emilio Nsue (Greg Stewart, 77), Maikel Kieftenbeld, Robert Tesche, David Davis, Cheikh Keita – Che Adams – Craig Gardner (Krystian Bielik, 53).Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Stephen Gleeson, Corey O’Keeffe, Kerim Frei, Jerome Sinclair.