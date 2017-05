Efter tre matcher som manager för Birmingham är Harry Redknapp redan en legend. Nu fortsätter han i minst en säsong till.

Harry Redknapp fortsätter med Birmingham

Birminghams supportrar jublar. Harry Redknapp har fått tillräckliga garantier från ägarna om att satsa på nya rekryteringar och nu är siktet inställt på uppflyttning.

Det hade varit väntat hela veckan men på fredagen blev det officiellt klart att Harry Redknapp fortsätter att leda Birmingham City in Championship nästa säsong efter att ha räddat klubben kvar i Englands andraliga genom att leda laget till två segrar i de tre sista matcherna.



Birmingham City har också utnämnt Jeff Vetere till sportchef och ansvarig för rekryteringar. Han har tidigare haft olika roller i klubbar som Charlton, West Ham, Fulham, Aston Villa och Real Madrid.



Harry Redknapp, 70 år gammal, bestämde sig för ett ettårskontrakt efter att ha fått tillräckliga garantier från ägarna Trillion Trophy Asia (TTA) om att kunna ta in nya spelare. Det är fortfarande oklart om assisterande managern Steve Cotterill kommer att fortsätta i den rollen eller om han kommer att söka ett jobb som huvudmanager för en annan klubb.



För Birminghams supportrar var Harrys besked mycket välkommet efter fyra månaders mardröm under tidigare managern Gianfranco Zola när klubben rasade nedåt i tabellen och med nöd och näppe lyckades undvika nedflyttning till League One.



Det är också klart att Craig Gardner får ett treårskontrakt med Blues sedan han kom in på lån från West Bromwich i januari. Även Tomasz Kuszczak och Jonathan Grounds har fått sina kontrakt förlängda.



Det finns flera områden i Birminghams trupp som måste förstärkas. Mittförsvaret är ett sådant, vi behöver också en offensiv spelmotor på mittfältet, en riktigt bra frisparks- och hörnläggare samt en giftig anfallare.



Ryktena har varit många om vilka spelare Harry väntas ta in och flera av dem är sådana som spelat under Harry i många år som t ex Peter Crouch, Niko Kranjcar, Jermain Defoe och Robbie Keane. Men Birmingham kan inte förlita sig på att ta in spelare som passerat bäst-före-datum, så vi kommer nog att få se en och annan överraskande rekrytering.



I vilket fall som helst, det blir en spännande sommar, siktet är nu helt klart inställt på uppflyttning...



KRO



2017-05-12

