Harry Redknapp är Birmingham Citys stora hjälte!

Harry Redknapp räddar Birmingham

Gianfranco Zola vann två matcher av 24, Harry Redknapp vann två matcher av tre. Därmed är Birmingham City fortfarande i Championship.

Inför sista omgången denna söndag var det tre lag som kämpade om att undvika nedflyttning till League One. Det som kännetecknar alla tre är att det är ägarproblem som försatt dem i den situationen. Alla tre – Birmingham City, Nottingham Forest och Blackburn Rovers – är lag som haft sina storhetstider i Premier League för inte så länge sedan.



Men Birmingham fick in Trillion Trophy Asia som ägare, som tog ett idiotbeslut att ersätta manager Gary Rowett med Gianfranco Zola i december och Blues bara trillade nerför i Championship-tabellen. Nottingham har under den inkompetente ägaren Fawas al-Hasawi sedan 2012 haft tio managers på fem år. Blackburn Rovers har tvingats att kämpa med den indiske kycklingfarmaren Venky’s som ägare sedan 2010 och allting har bara gått fel.



Men ett av lagen skulle denna söndag bli varse att det nu är lag som Port Vale och Northampton de ska möta nästa säsong i stället för lag som Newcastle och Leeds.



Manager Harry Redknapps Birmingham hade en ljuspunkt i och med att tidigare skadade anfallaren Clayton Donaldson nu var redo och kunde gå in i truppen i bortamatchen mot Bristol City, vilka redan är klara för att stanna kvar.



Birminghams assisterande manager Steve Cotterill var den som för några säsongen sedan tog upp Bristol City från League One till Championship.



Birmingham hade ett försprång på två poäng men var tvungna att vinna sin match om Nottingham (Ipswich hemma) och Blackburn (Brentford borta) båda skulle vinna, eftersom Blues’ målskillnad var mycket sämre än de andra lagens.



Segern 2-0 mot Huddersfield med tio man på banan hade gjutit gott mod i Birmingham även om det varit många diskussioner om varför Hudds’ manager David Wagner spelade med tio nya spelare jämfört med tidigare match bara för att vila de bästa när klubben var klar för play-off. Che Adams röda kort i den matchen överklagades och Birmingham vann så Adams var klar för spel.



Harry ställde upp med samma lag som besegrade Huddersfield. Bristol City hade inte gjort några större ändringar heller. Bristol var i fin form, de besegrade ledarlaget Brighton förra helgen och tidigare vann de med 4-0 mot Huddersfield. För anfallaren Tammy Abraham, som är deras ledande målskytt, var det sista matchen för Bristol innan han återvänder till Chelsea.



Che Adams hade en chans direkt redan i andra minuten, men hans skott räddades av Bristols målvakt Fabian Giefer.



Bristol fick en del chanser och samtidigt kunde Blackburn ta ledningen borta hos Brentford.



I 16:e minuten fick Che Adams, en av säsongens absolut bästa spelare, en jättechans som han kunde förvalta genom att finta bort försvararen Aden Flint och han gjorde 1-0 till Birmingham. Ungefär samtidigt gjorde Blackburn 2-0 borta mot Brentford.



Efter en halvtimmes spel hade Bristol City tagit över mer av spelet. Men Lukas Jutkiewicz passade Che Adams och denne testade målvakten Giefer och fick en hörna.



Birminghams mittfält med David Davis – vald till säsongen spelare i Blues – Craig Gardner och Maikel Kieftenbeld jobbade hårt för att hindra Bristols spelare att servera Abraham bollar.



Nottingham tog ledningen mot Ipswich och det innebar att om inte Birmingham kan vinna den här matchen så kan man åka ur om både Nottingham och Blackburn vinner sina matcher.



Blues pressades hårt av Bristol mot slutet av första halvlek. I andra halvlek kontrade Bristol och fick en farlig frispark efter att Jonathan Grounds tagit med handen, men frisparken blev resultatlös. Tammy Abraham fick också en chans efter detta, men hans skott gick utanför.



Både Jacques Maghoma och Jonathan Grounds fick gult kort när Bristol pressade. Samtidigt hade Brentford reducerat 1-2 mot Blackburn, medan Nottingham gjort 2-0 mot Ipswich.



Che Adams försökte få in ett inlägg från Gardner, men målvakten räddade. Bristol hade en jättechans genom Josh Brownhill men Tomasz Kuszczak räddade.



Lukas Jutkiewicz skadades och ersattes av Krystian Bielik och Birmingham gick över till att spela 4-1-4-1 med Bielik framför försvararna och Adams ensam på topp.



Bristol City hade en chans när nyinbytte Lee Tomlins skott verkade gå på Ryan Shottons arm och de ville ha en straff.



Stephen Gleeson kom in i stället för Che Adams och i det läget handlade det bara om att försvara Birminghams 1-0-ledning, eftersom både Blackburn och Nottingham ledde övertygande.



Birmingham klarade att försvara sin ledning och kommer att spela i Championship nästa år! Vi hoppas att Blackburn kan gå direkt upp.

Gianfranco Zola vann två matcher av 24, Harry Redknapp vann två matcher av tre.



KRO



SPELADE MATCHER

Bristol City-Birmingham City 0-1 (0-1)

Målen: 0-1 Che Adams (16).

Laget: Tomasz Kuszczak – Emilio Nsue, Michael Morrison, Ryan Shotton, Jonathan Grounds – David Davis, Maikel Kieftenbeld, Craig Gardner, Jacques Maghoma (Clayton Donaldson, 74) – Che Adams (Stephen Gleeson, 84), Lukas Jutkiewicz (Krystian Bielik, 69).

Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Josh Dacres-Cogley, Greg Stewart, Kerim Frei.



2017-05-07

