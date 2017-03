Kliv av nu, Zola!

Det är en managers jobb att försöka få ut det bästa av varje spelare. Det som Gary Rowett lyckades med väldigt bra i Birmingham City har Gianfranco Zola totalt misslyckats med. Förlust igen hemma, mot bottenlaget Wigan (0-1), visar att inte ens spelarna verkar längre tro på Zola.

Birmingham fick beröm efter förlustmatchen mot Leeds (1-3) på grund av sitt offensiva spel mot ett av topplagen i Championship. Men även om ytterbackarna/mittfältarnaochskapade mycket framåt så lämnade de också mycket öppet bakåt och det var försvarsmissar som gav Leeds segern.Nu väntade Wigan Athletic hemma på St Andrew’s, ett Wigan som kämpar för överlevnad i serien.Birmingham ställde upp med samma uppställning som mot Leeds, det vill säga ett tremannaförsvar, ett femmannamittfält och medjust bakom anfallaren. På bänken fannssom var tillbaka efter den skada han ådrog sig när han spelade för Kongo i afrikanska mästerskapen.Birmingham började spelet rätt bra, men precis som mot Leeds släppte man in ett mål relativt tidigt. Mittbacken, som spelade för Birmingham på lån från Fulham säsongen 2013-14, bredsidade in 1-0 på ett inlägg.I halvlek bytte managerinochoch gick över till att spela 4-4-2. Men spelmässigt var Birmingham långt ifrån den kvalitet laget visade mot Leeds och åstadkom inte mycket framåt. Jacques Maghoma kom in på slutet men det räckte inte utan Wigan tog värdefulla tre poäng.Regnet öste ner mot slutet av matchen och det var symptomatiskt för Birminghams läge nu när laget kommer allt närmare nedflyttningszonen.De kinesiska ägarna, som är ytterst ansvariga för denna situation genom att de sparkade manageri december när Birmingham fanns med bland topplagen i ligan, får nu ta sig ännu en funderare på om de verkligen ska fortsätta att backa upp sin manager Zola.Det står ganska klart för alla, utom för ägarna, att spelet har gått i baklås.På 17 matcher (varav två cupmatcher) med Zola har Birmingham bara vunnit två, spelat fyra oavgjorda och förlorat elva. De sex senaste matcherna har resulterat i en seger och fem förluster. Birmingham har sämsta målskillnaden i ligan efter bottenlaget Rotherham.Så här ser Birminghams insats i Championship ut denna säsong med Gary Rowett som manager:21 9 7 5 26-27 34pOch med Zola som manager:15 2 3 10 11-26 9pDet är en managers jobb att försöka få ut det bästa av varje spelare. Det som Rowett lyckades med väldigt bra har Zola totalt misslyckats med. Kliv av som manager, Gianfranco Zola! Det är det enda som verkar kunna rädda Birmingham just nu...KROKOMMANDE MATCHERLördag 11 mars, kl 16.00: Cardiff City-Birmingham CityLördag 18 mars, kl 16.00: Birmingham City-Newcastle UnitedLördag 1 april, kl 16.00: Ipswich Town-Birmingham CityTisdag 4 april, kl 20.45: Brighton and Hove Albion-Birmingham CityLördag 8 april, kl 16.00: Birmingham City-Derby CountyFredag 14 april, kl 16.00: Rotherham United-Birmingham CityMåndag 17 april, kl 16.00: Birmingham City-Burton AlbionSöndag 23 april, kl 13.00: Aston Villa-Birmingham CityLördag 29 april, kl 16.00: Birmingham City-Huddersfield TownSöndag 7 maj, kl 13.00: Bristol City-Birmingham CitySPELADE MATCHERMålet: 0-1 Dan Burn (19).Laget: Tomasz Kuszczak – Josh Dacres-Cogley (Kerim Frei, 45), Ryan Shotton, Paul Robinson – Emilio Nsue, Maikel Kieftenbeld (Lukas Jutkiewicz, 45), Robert Tesche, David Davis (Jacques Maghoma, 86), Cheikh Keita (Kerim Frei, 82) – Craig Gardner – Che Adams.Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Jonathan Grounds, Krystian Bielik, Stephen Gleeson.