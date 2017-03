Birminghams Tomasz Kuszczak gjorde fyra kanonräddningar när Newcastle pressade.

Kuszczak storspelar när Blues tar viktig poäng

Birmingham spelade 0-0 hemma mot Newcastle efter att ha visat upp ett betydligt mer aggressivt spel än på sistone.

2017-03-19 04:19:04

Birmingham City hade fått en injektion i truppen inför hemmamatchen mot Newcastle United i och med att gamle skyttekungenvar tillbaka, på bänken till att börja med, efter ett långt skadeuppehåll.I och med Bristol Citys oväntade seger över Huddersfield på fredagen hade avståndet till nedflyttningsplats krympt till futtiga fem poäng och i en tidig match på lördagen spelade Blackburn oavgjort så då var det bara fyra poäng ner.Birmingham var därmed pressade att få med sig något i poängväg från matchen mot topplaget Newcastle. Det har i och för sig gått en gång tidigare denna säsong, i den första FA-cupmatchen i januari på St Andrew’s som slutade 1-1. Men den andra vann skatorna med 3-1 och de hade även hemma på St James’ Park vunnit med 4-0 i december.Newcastle förlorade förra helgen mot Fulham, så det var ett bevis gott nog att de inte är oövervinnerliga. Dessutom fanns viktige mittfältarenpå bänken efter att ha varit sjuk i veckan. Men Newcastle jagade också sin 14:e bortaseger under en och samma säsong, vilket om det blev fallet skulle innebära klubbrekord.Birmingham startade piggt och det var tydligt att det fanns en helt annan glöd än vad vi kunnat se mot Cardiff och Wigan. Bådeochtestade Newcastle-försvaret rejält i 17:e minuten och en stund senare slog Gardner ett fint inlägg men Jutkiewiczs volley gick i burgaveln.Ett långt inkast frånnåddevars nick dock räddades av Newcastle-målvaktenMot slutet av halvleken pressade Newcastle hårdare. Målvaktengjorde en kanonräddning på skott frånmen Newcastle fick en ny chans ochgjorde mål vilket dock blev bortdömt för offside.I andra halvlek tog Newcastle över en del av spelet men Kuszczak fortsatte att göra storstilade räddningar.Birmingham stack dock upp då och då och Gardner hittade Jutkiewicz igen men denne sköt utanför.Det hjälpte inte för Newcastle att managerbytte in skyttekungen. Birminghams managertog in Clayton Donaldson på slutet och det ska bli intressant att se framöver hur mycket han kommer att få spela. En Donaldson i form kan bli guld värt framöver.Matchen slutade 0-0. Birmingham höll undan mycket tack vare ett disciplinerat försvarsspel där Kuszczak var matchens lirare, men där även trebackslinjen Ryan Shotton,(han kommer att bli en stor spelare) och lagkaptenenvar mycket bra. På mittfältet gjorde framför allten fin insats. Tyvärr saknas fortfarande den där spetsen längst fram, att verkligen sätta bollarna i mål när chanserna kommer. Men Zola får väl jobba på den detaljen om han ska kunna rädda sitt jobb och rädda Birmingham kvar i Championship.Nu är det internationellt uppehåll och sedan väntar åtta nervösa matcher, bland annat ett derby mot Aston Villa och inte minst hemmamatchen 8 april mot Derby då Blues’ supportrar får välkomna sin tidigare managertill St Andrew’s.KROKOMMANDE MATCHERLördag 1 april, kl 16.00: Ipswich Town-Birmingham CityTisdag 4 april, kl 20.45: Brighton and Hove Albion-Birmingham CityLördag 8 april, kl 16.00: Birmingham City-Derby CountyFredag 14 april, kl 16.00: Rotherham United-Birmingham CityMåndag 17 april, kl 16.00: Birmingham City-Burton AlbionSöndag 23 april, kl 13.00: Aston Villa-Birmingham CityLördag 29 april, kl 16.00: Birmingham City-Huddersfield TownSöndag 7 maj, kl 13.00: Bristol City-Birmingham CitySPELADE MATCHERLaget: Tomasz Kuszczak – Ryan Shotton, Krystian Bielik, Paul Robinson – Maikel Kieftenbeld, Robert Tesche – Emilio Nsue, Craig Gardner (Stephen Gleeson, 90), David Davis, Jonathan Grounds – Lukas Jutkiewicz (Clayton Donaldson, 87).Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Josh Dacres-Cogley, Kerim Frei, Jacques Maghoma, Che Adams.Birmingham spelade 0-0 hemma mot Newcastle efter att ha visat upp ett betydligt mer aggressivt spel än på sistone.Det blev ett kryss som kändes som en förlust på många sätt. 