Blues' förre manager Steve Bruce (t v) gick segrande ut ur Birmingham-derbyt och Harry Redknapp får ladda om Birmingham Citys lag.

Ljusning, men inte tillräckligt

Birmingham City under nye managern Harry Redknapp gav Aston Villa bra motstånd borta på Villa Park men Villa kunde till slut ta alla tre poängen.

Två positiva saker ska definitivt sägas om Birmingham Citys avgångne manager Gianfranco Zola: han var modig nog att ställa upp på presskonferens efter att ha meddelat sitt avgångsbeslut och han valde att avgå i stället för att låta sig sparkas och då kunnat ha cashat in miljoner i avgångsvederlag.



Dock borde han ha meddelat sitt beslut att avgå ett par matcher tidigare så att efterträdaren, som sensationellt blev Harry Redknapp, hade kunnat få en bättre chans att rädda Birmingham från nedflyttning till League One.



Det snabba beslutet att anlita Redknapp mindre än ett dygn efter Zolas avhopp var klokt av ägarna och det var också klokt av Redknapp att ta in Steve Cotterill som assisterande manager. Skulle Birmingham efter denna säsong stanna i Championship skulle de två kunna fortsätta tillsammans, men skulle Birmingham åka ur så kan Cotterill kanske bli den som tar över för att försöka leda Blues tillbaka. Han har gjort det med Bristol City, så varför inte med Birmingham? Paul Groves är också utnämnd som first-team coach, Redknapp har också jobbat med honom tidigare, liksom med målvaktstränaren Kevin Hitchcock som stannar.



Redknapp ska hedras eftersom han fattade beslutet att hjälpa Birmingham så snabbt och han har också sagt att han inte tar ut ett enda pund om han misslyckas med att få Birmingham att stanna kvar i Championship. Om han lyckas, så har ägarna utlovat en bonus på 250 000 pund.



Harry är ju känd för sitt så kallade man-management, det vill säga att han pratar med varje enskild spelare och försöker peppa dem att göra sitt bästa. Det var verkligen något som behövdes inför det prestigeladdade derbyt mot Aston Villa, eftersom de flesta Birmingham-spelare i matchen mot Burton verkade hänga med huvudet, minst sagt.



Nu var det plötsligt vår förre manager Steve Bruce som skulle möta vår nuvarande, Harry Redknapp, i ett derby där Aston Villa inte kunde spela med avstängde anfallaren Jonathan Kodija som varit deras bäste målskytt denna säsong.



Redknapps uppställning blev 4-5-1 med Jacques Maghoma och Che Adams på kanterna. Maikel Kieftenbeld fick förtroendet från start på mitten i stället för Robert Tesche. Lite överraskande hade Harry inte tagit med Kerim Frei, i stället fanns Greg Stewart på bänken.



På Aston Villas bänk fanns Gary Gardner, lillebror till Craig Gardner. Intressant om de båda skulle mötas på planen i en match som denna.



I och med att Blackburn spelade oavgjort 0-0 borta mot Wolves hade Birminghams försprång till nedflyttningsplats krympt till ynka två poäng. Bristol City, Burton Albion och Nottingham Forest vann sina matcher på lördagen, så pressen var stor på Birmingham.



Blues började piggt och bra och de cirka 2 000 supportrarna på läktarna lät sig höras. Däremot skanderade Villa-supportrarna mindre hedrande saker om Harry Redknapp.



Lukas Jutkiewicz gick in i en duell med Jack Grealish och såg lite skadad ut. Man blev orolig eftersom vi inte har några anfallare på bänken. Clayton Donaldson är fortfarande skadad.



Efter första halvtimmen hade Birmingham spelat bra, dock utan att skapa några riktiga chanser. Men med drygt fem minuter kvar avancerade David Davis på vänsterkanten och fick in bollen till Jutkiewicz som passade fram till Adams som dock sköt över.



Inga mål i första halvlek, där Birmingham var dock det bättre laget.



I början av andra halvlek hade Jonathan Grounds en chans efter av passning av Maghoma.



Harry svarade på vågen från Birmingham-supportrarna. Gabby Agbonlahor kom in i stället för Jack Grealish, vilken Emilio Nsue tagit ner bra. Agbonlahor har tyvärr ofta skjutit mål mot Birmingham. Han såg direkt till att både han och Ryan Shotton fick ett gult kort vardera.



Aston Villa fick en hörna och det blev 1-0. Den som gjorde målet var, kanske inte överraskande, Gabby Agbonlahor. Bollen bubblade i luften och kom till slut till Abgonlahor.



Gary Gardner kom in efter 76 minuter. Birmingham fick en frispark som gick fel. Greg Stewart kom in i stället för Jacques Maghoma.



Harry Redknapp fick inte Birmingham att ta poäng i denna match, nu väntar Huddersfield, som spelades ut av Fulham senast och måste vinna för att vara kvar i play-off-position.



KRO



KOMMANDE MATCHER

Lördag 29 april, kl 16.00: Birmingham City-Huddersfield Town

Söndag 7 maj, kl 13.00: Bristol City-Birmingham City



SPELADE MATCHER

Aston Villa-Birmingham City 1-0 (0-0)

Målen: 1-0 Gabby Agbonlahor (69).

Laget: Tomasz Kuszczak – Emilio Nsue, Ryan Shotton, Paul Robinson, Jonathan Grounds – Jacques Maghoma (Greg Stewart, 85), Maikel Kieftenbeld (Cheikh Keita, 89), Craig Gardner, David Davis, Che Adams – Lukas Jutkiewicz.

Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Krystian Bielik, Josh Dacres-Cogley, Stephen Gleeson, Robert Tesche.



2017-04-23 15:41:59

