Raset fortsätter

Serieledarna Brighton blev en för svår nöt att knäcka liksom många andra lag sedan Zola tog över.

Gianfranco fortsatte att köra på med sin annorlunda taktik 3-5-1-1. Efter seger mot Wolves för urminnes tider sedan sade det att rätt taktik var funnen.



Redan efter två minuter var Birmingham redan i underläge. Glenn Murray satte 1-0 bakom Tomas Kusczcak.



I början av andra halvlek satte hemmalaget två snabba mål. Hemed och Huenemeier satte varsitt för att döda matchen helt.



Che Adams lyckades göra reduceringen till 3-1 men närmare än så kom inte Blues.

Matchen slutade 3-1 och det var inte en förvånande förlust med tanke på motståndet. Det är andra matcherna blues borde vunnit.



Den absurda mardrömmen under Zola fortsätter förmodligen till säsongens slut. Det är nog ingen manager som har överlevt samma bedrövliga resultat. Bara Rotherham har sämre form och målskillnad just nu.



Keep Right On!



BLUES (3-5-1-1): Kuszczak; Bielik, Shotton, Grounds; Nsue, Tesche, Gleeson, Gardner, Keita; Adams; Donaldson.



Bänken: Legzdins, Kieftenbeld, Jutkiewicz, Maghoma, Frei, Dacres-Cogley, Davis.



Mål: Murray 1-0 Hemed 2-0, Huenemeier 3-0, Adams 3-1.



0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR 0 KOMMENTARER143 VISNINGAR JOHAN BÄCKSTRÖM

2017-04-05 13:03:53

