Raset fortsätter

Det blev ingen seger nu heller för Zola och Blues. Man har nu inte tagit tre poäng sedan den 13/12-16.

Efter en tung drabbning mot Norwich i helgen så var det dags att möta formstarka Reading på St. Andrews. Jaap Staam har verkligen lyckats göra The Royals till en Premier League-kandidat. Precis tvärtom har det fått gått för Zola.Precis innan matchstart blev det klart att David Cotterill blev klar för Bristol på lån resten av säsongen. Samtidigt lånade man in forwarden Jerome Sinclair från Watford.Första halvlek slutade 0-0 men det kändes som om Birmingham var det hetare laget matchen igenom. Dock spelar det ju ingen roll när man aldrig får in bollen.I den 77:e minuten kom kallduschen för Blues. John Swift satte 0-1 bakom Kuszczak framspelad av Obita. Jutkiewicz och Stewart hade chanser i slutet men lyckades inte rädda poäng åt Birmingham vilket man kanske förtjänade.Matchen slutade med förlust och Zolas gånger rasar mot nedflyttning. Gianfranco har fortfarande ingen seger på 10 matcher i ligan sedan han tog över. Det ser mycket tungt ut just nu.Men som alltid, Keep Right On!BLUES (4-3-3): Kuszczak; Dacres-Cogley, Shotton (Morrison 45), Robinson, Grounds; Gleeson, Gardner, Davis (Stewart 82); Frei, Adams, Jutkiewicz. Bänk: Legzdins, Nsue, Kieftenbeld, Tesche, Keita.READING (3-5-2): Al Habsi; Gunter, Moore, Blackett; Williams, Swift, Kelly, Evans, Obita; Beerens (Mendes 82), McCleary (Meite 71). Bänk: Jaakkola, Wieser, Popa, WatsonMål: 0-1 Swift, 77Publik: 16 672 på St. Andrews, Birmingham.