Gary Rowett återvände till St Andrew's som manager för Derby och kunde resa hem med tre poäng.

Rowett besegrade Zola

Birminghams förre manager Gary Rowett har på fyra matcher med Derby vunnit tre och spelat en oavgjord, medan Gianfranco Zola bara mäktat med två segrar på 22 (!) matcher.

Det här var matchen mellan Birminghams sparkade manager Gary Rowett, nu i ledningen för Derby County, och den i december tillträdde Gianfranco Zola och det blev Rowett som, inte överraskande, gick segrande ur striden eftersom Derby vann med 2-1.



På fyra matcher som manager för Derby har Gary Rowett nu åstadkommit tre segrar och en oavgjord vilket gett Derby-fansen nytt hopp om att kanske ändå nå play-off.



Gianfranco Zolas magra facit sedan han i december fick ta över är endast två segrar på 20 ligamatcher och två cupmatcher och Birmingham är nu sex poäng från nedflyttningsplats.



När Rowett återvände till St Andrew’s var det solsken, 18 grader och nära 20 000 på läktarna. Hans formation i Derby kändes igen, 4-2-3-1, medan Zola envisades med att en trebackslinje och ytterbackar som spelade mittfältare. Che Adams, som imponerade senast mot Brighton, fick fortsätta strax bakom Lukas Jutkiewicz som kom in i stället för Clayton Donaldson längst fram.



Som så ofta denna säsong hamnade Birmingham direkt i underläge på grund av slarvigt försvarsspel. Derbys Jacob Butterfield fick till ett skott som tog Tomasz Kuszczak i ryggen och gick in i mål, 0-1.



Som väntat, med ett lag som har Rowett som manager, så försvarade sig Derby bra och det dröjde innan Adams och Jutkiewicz fick sina chanser men när de fick dem så blev det farligt. På en hörna från Craig Gardner gick Jutkiewicz upp i kamp med målvakten Scott Carson och lyckades få bollen i mål. Domaren såg ut att döma för mål men ändrade sig och underkände det.



Efter första halvleken hade Birmingham presterat elva skott på mål och sju hörnor men inte klarat av det viktigaste: att göra mål. Så har det tyvärr varit under hela senare delen av säsongen.



I mitten av andra halvlek kom ändå kvitteringen. Gardners hörna nådde Jutkiewicz som nickade ner till Adams som gjorde 1-1.



Gary Rowett gjorde som han ofta gjorde hos Birmingham, han tog in ännu en anfallare och gick över till 4-4-2. Birmingham såg ut att hålla oavgjort, men i tredje övertidsminuten sparkade Carson ut bollen till Tom Ince som avancerade och lobbade enkelt bollen över Kuszczak, 1-2 och ridå.



Det spelar ingen roll hur bra Birmingham spelar stundvis, gör laget inga mål så blir det inga poäng och så har det varit hela tiden sedan i december. Fem matcher återstår, och avståndet till Blackburn är fortfarande sex poäng, men Nottingham, Bristol City och Burton Albion knappade in.



Nu är det bara seger som räknas på långfredagen borta mot redan nedflyttningsklara Rotherham och sedan har Blues kvar att möta både Burton och Bristol City samt ett derby mot Villa och hemmamatch mot play-off-laget Huddersfield.



Daily Mail har i en artikel pekat ut Slovan Bratislavas manager, serbiern Ivan Vukomanovic, som ny manager för Blues. Allt känns bättre än Zola just nu.



KRO



KOMMANDE MATCHER

Fredag 14 april, kl 16.00: Rotherham United-Birmingham City

Måndag 17 april, kl 16.00: Birmingham City-Burton Albion

Söndag 23 april, kl 13.00: Aston Villa-Birmingham City

Lördag 29 april, kl 16.00: Birmingham City-Huddersfield Town

Söndag 7 maj, kl 13.00: Bristol City-Birmingham City



SPELADE MATCHER

Birmingham City-Derby County 1-2 (0-1)

Målen: 0-1 Tomasz Kuszczak (3, självmål), 1-1 Che Adams (69), 1-2 Tom Ince (90+2).

Laget: Tomasz Kuszczak – Ryan Shotton, Krystian Bielik, Paul Robinson – Emilio Nsue, Robert Tesche (Kerim Frei, 65), David Davis (Stephen Gleeson, 90+1), Craig Gardner, Jonathan Grounds – Che Adams – Lukas Jutkiewicz (Clayton Donaldson, 80).

Outnyttjade avbytare: Adam Legzdins, Josh Dacres-Cogley, Maikel Kieftenbeld, Cheikh Keita.

