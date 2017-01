Aké återvänder till Chelsea

Spelartappet slår hårt mot Bournemouth som förlorar en viktig kugge i försvaret. Dessutom är lagkaptenen Efter en tids spekulationer står det nu klart att Nathan Aké har spelat sin sista match med Bournemouth Den 21-årige holländaren anslöt till klubben inför denna säsong på ett årslångt låneavtal. Det skrevs då in en klausul som möjliggjorde för Chelsea att kalla tillbaka honom under säsongens gång - vilken tränaren Antonio Conte nu väljer att utnyttja. Eddie Howe bekräftade efter gårdagens cupförlust mot Millwall att Aké var på väg tillbaka till Chelsea, men att det då inte var helt klart.Nathan Aké har övertygat under hösten och stått för en rad fina prestationer. Totalt blev det tolv matcher varav åtta från start och dessutom tre gjorda mål. En av de mer minnesvärda matcherna är givetvis den mot Liverpool i december. Bournemouth vände då ett 1-3-underläge till seger med 4-3 och Aké satte det avgörande målet på tilläggstid.På klubbens hemsida meddelar man att lånet avslutas omedelbart och tackar Nathan Aké för hans tid i klubben och önskar honom lycka till framöver.Spelartappet slår hårt mot Bournemouth som förlorar en viktig kugge i försvaret. Dessutom är lagkaptenen Simon Francis avstängd ytterligare två matcher efter det röda kort han ådrog sig mot Arsenal tidigare i veckan.

Nathan Aké lämnar Bournemouth. Efter flertalet fina prestationer under hösten väljer nu Chelsea att kalla tillbaka försvararen. Det årslånga låneavtalet bryts därmed redan efter ett halvår.Bournemouths Max Gradel har tagits ut i Elfenbenskustens slutgiltiga trupp till de afrikanska mästerskapen. De regerande mästarna spelar sin första match den 16 januari mot Togo.Simon Francis fick syna det röda kortet mot Arsenal i tisdags. Klubben valde dagen efter att överklaga domarens beslut och tränaren Eddie Howe ansåg inte att det skulle vara en utvisning. Nu meddelar FA att utvisningen står fast.Bournemouth gick mot en klar seger och en rejäl skräll hemma mot Arsenal. Då tappade man allt och 3-0-ledningen förvandlades till slutresultatet 3-3 under matchens sista 20 minuter.Med avancemanget till Premier League 2015 följde också planer på att bygga ut Bournemouths nuvarande arena Dean Court. Efter en del motsättningar meddelar man nu att det i stället lutar åt att bygga en helt ny - och flytta från Kings Park. – Vi känner att det enda alternativet är att bygga nytt, säger klubbdirektören Neill Blake.Bournemouth stod för en fantastisk comeback mot Liverpool. Under slutkvarten vändes ett tvåmålsunderläge till seger. Slutsiffrorna skrevs till 4-3 på Dean Court efter ett superinhopp av Ryan Fraser. – Tränaren sa åt mig att försöka få liv i matchen igen, säger han till Sky Sports.Endast en seger på fem matcher. Då hoppas Callum Wilson att Bournemouth kan studsa tillbaka på vinnarspåret borta mot Stoke. – Vi är ivriga att komma igång och ställa saker till rätta, säger han.Bournemouth siktar på att hålla liv i den fina sviten på hemmaplan. Poäng i fyra raka matcher och endast ett insläppt mål är facit inför dagens möte med Sunderland.Två gånger måljubel mot Hull. Efter matchen pratade Junior Stanislas om de tuffa träningarna under uppehållet som nu gav utdelning.Tredje raka trepoängaren på hemmaplan. Bournemouth stod för en ordentlig urladdning på lördagen när Hull besegrades med 6-1.