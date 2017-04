Boruc förlänger med Bournemouth

Artur Boruc blir Bournemouth trogen. Den 37-årige målvakten har förlängt sitt kontrakt till sommaren 2018.

– Han spelade en avgörande roll för oss i The Championship och har byggt vidare på det i Premier League, säger tränaren Eddie Howe.





Artur Borucs förlängning innebär också att samtliga spelare i truppen nu står under kontrakt åtminstone fram till sommaren 2018. Den före detta polske landslagsmålvakten har spelat 32 matcher i Premier League denna säsong och på dessa hållit åtta nollor. Artur Boruc meddelade tidigare under våren att han drar sig tillbaka från landslagsspel för att fokusera på klubbkarriären. Han stannade därmed på 64 landskamper för Polen.Boruc anslöt till Bournemouth på lån från Southampton i september 2014 och hade stor del i avancemanget till Premier League. Han har tillhört Bournemouth sedan sommaren 2015 och nu står det klart att 37-åringen förlänger kontraktet över nästa säsong - vilken blir hans fjärde i klubben.– Han har varit i fantastisk form den senaste tiden, han spelade en avgörande roll för oss i The Championship och har byggt vidare på det i Premier League, säger tränaren Eddie Howe till klubbens hemsida.– Artur har spelat oerhört stabilt och har vunnit poäng på egen hand under säsongen vilket självklart har betytt mycket.Artur Borucs förlängning innebär också att samtliga spelare i truppen nu står under kontrakt åtminstone fram till sommaren 2018.

2017-04-28 14:41:00

