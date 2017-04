”Jack har bidragit otroligt mycket”

Jack Wilshere har ådragit sig en fraktur på vadbenet och missar slutspurten i Premier League. Skadan innebär också att han har spelat sin sista match i den rödsvarta tröjan.

– Det är tufft att förlora Jack. Han har varit oerhört viktig för oss under säsongen, säger tränaren Eddie Howe till klubbens hemsida.



– Det är ett tufft att förlora Jack. Vi har njutit av att arbeta med honom sedan han anslöt i augusti förra året. Han har bidragit med otroligt mycket under säsongen, både på och utanför plan, säger



Jack Wilshere, som varit hårt skadedrabbad under karriären, missar de återstående fem matcherna i

– Vi önskar honom en snabb återhämtning och är tacksamma för det jobb han lagt ner och den proffsiga inställning han haft under sin tid här hos oss, säger Eddie Howe.



Wilshere spelade 27 matcher för Bournemouth varav 22 från start. Bournemouth stod för en sensationell värvning när Jack Wilshere plockades in på lån från Arsenal inför säsongen. Den 25-årige mittfältaren har varit en viktig kugge i laget, men i lördags fick säsongen ett abrupt slut. Wilshere tvingades utgå skadad i den 56:e minuten i mötet med Tottenham efter en olycklig kollision med Harry Kane. Under gårdagen kom röntgenbeskedet som förkunnade att han ådragit sig en fraktur på vadbenet.– Det är ett tufft att förlora Jack. Vi har njutit av att arbeta med honom sedan han anslöt i augusti förra året. Han har bidragit med otroligt mycket under säsongen, både på och utanför plan, säger Eddie Howe till klubbens hemsida.Jack Wilshere, som varit hårt skadedrabbad under karriären, missar de återstående fem matcherna i Premier League och han har därmed spelat sin sista match i Bournemouthtröjan. Wilshere lär återvända till Arsenal inom kort där han har ett år kvar på kontraktet.– Vi önskar honom en snabb återhämtning och är tacksamma för det jobb han lagt ner och den proffsiga inställning han haft under sin tid här hos oss, säger Eddie Howe.Wilshere spelade 27 matcher för Bournemouth varav 22 från start.

2017-04-20

