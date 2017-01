Kaptenen gör comeback mot Palace

– Jag skulle säga att pressen är på dem eftersom de verkligen måste vinna. Samtidigt är det en viktig match för oss. Palace kämpar där nere och om vi vinner ökar avståndet ner till strecket. Vi går in till matchen med bra självförtroende och vet om att vi kan ta hem den, säger han till Simon Francis drog på sig ett rött kort i 3-3-matchen mot Arsenal i början av månaden. Han har därför tvingats se de tre senaste matcherna från läktaren.Några dagar därpå kallades utlånade Nathan Aké tillbaka av Chelsea . Som en direkt följd har Eddie Howe tvingats möblera om en del i backlinjen och såväl Tyrone Mings som Marc Wilson har vikarierat i mittlåset. De tre senaste matcherna har laget släppt in åtta mål.Howe är av förståeliga skäl nöjd över att Francis åter är tillgänglig för spel.– Vi har saknat vår kapten. Han har varit i bra form under säsongen och det är glädjande att han är tillbaka i laget. Det ger oss fler alternativ i defensiven, säger Eddie Howe till Daily Echo På presskonferensen inför matchen mot Palace redogjorde han också för skadeläget i truppen och hoppas att ha samtliga spelare tillgängliga. Max Gradel väntas vara tillbaka efter att ha representerat Elfenbenskusten i afrikanska mästerskapen och kan ingå i kvällens trupp.– Det ser ganska bra ut och vi har inga avbräck i nuläget, säger han.Bournemouth har fått en tuff start på det nya året och står utan seger hittills under 2017, både liga- och cupspel inkluderat. Senast visade man däremot karaktär och hämtade upp underläge två gånger om mot Watford och fick med sig en poäng via 2-2.Kvällens motståndare Crystal Palace kämpar i tabellens nedre skikt och befinner sig på nedflyttningsplats. De har en ynka seger på de 16 senaste ligamatcherna.Simon Francis är fast besluten att förlänga Londonlagets dystra svit och lägger över pressen på Sam Allardyces mannar.– Jag skulle säga att pressen är på dem eftersom de verkligen måste vinna. Samtidigt är det en viktig match för oss. Palace kämpar där nere och om vi vinner ökar avståndet ner till strecket. Vi går in till matchen med bra självförtroende och vet om att vi kan ta hem den, säger han till Daily Echo

2017-01-31 08:30:00

Bournemouth ställs mot Crystal Palace i kväll. Då är lagkaptenen Simon Francis tillbaka efter avstängning. – Vi har saknat vår kapten, han har varit i fin form under säsongen, säger tränaren Eddie Howe.Nathan Aké lämnar Bournemouth. Efter flertalet fina prestationer under hösten väljer nu Chelsea att kalla tillbaka försvararen. Det årslånga låneavtalet bryts därmed redan efter ett halvår.Bournemouths Max Gradel har tagits ut i Elfenbenskustens slutgiltiga trupp till de afrikanska mästerskapen. De regerande mästarna spelar sin första match den 16 januari mot Togo.Simon Francis fick syna det röda kortet mot Arsenal i tisdags. Klubben valde dagen efter att överklaga domarens beslut och tränaren Eddie Howe ansåg inte att det skulle vara en utvisning. Nu meddelar FA att utvisningen står fast.Bournemouth gick mot en klar seger och en rejäl skräll hemma mot Arsenal. Då tappade man allt och 3-0-ledningen förvandlades till slutresultatet 3-3 under matchens sista 20 minuter.Med avancemanget till Premier League 2015 följde också planer på att bygga ut Bournemouths nuvarande arena Dean Court. Efter en del motsättningar meddelar man nu att det i stället lutar åt att bygga en helt ny - och flytta från Kings Park. – Vi känner att det enda alternativet är att bygga nytt, säger klubbdirektören Neill Blake.Bournemouth stod för en fantastisk comeback mot Liverpool. Under slutkvarten vändes ett tvåmålsunderläge till seger. Slutsiffrorna skrevs till 4-3 på Dean Court efter ett superinhopp av Ryan Fraser. – Tränaren sa åt mig att försöka få liv i matchen igen, säger han till Sky Sports.Endast en seger på fem matcher. Då hoppas Callum Wilson att Bournemouth kan studsa tillbaka på vinnarspåret borta mot Stoke. – Vi är ivriga att komma igång och ställa saker till rätta, säger han.Bournemouth siktar på att hålla liv i den fina sviten på hemmaplan. Poäng i fyra raka matcher och endast ett insläppt mål är facit inför dagens möte med Sunderland.Två gånger måljubel mot Hull. Efter matchen pratade Junior Stanislas om de tuffa träningarna under uppehållet som nu gav utdelning.