Målrikt när Bournemouth tappade allt

Bournemouth gick mot en klar seger och en rejäl skräll hemma mot Arsenal.

Då tappade man allt och 3-0-ledningen förvandlades till slutresultatet 3-3 under matchens sista 20 minuter.







Bournemouth inledde bäst och tog ledningen i den 16:e minuten.

Fem minuter senare var det dags igen.



När Ryan Fraser spurtade förbi Hector Bellerín och tunnlade Peter Cech fram till 3-0 efter knappa timmen spelad såg Bournemouth ut att gå mot segern - och en rejäl skräll.

Då klappade man igenom totalt.

Arsenal slog till med två snabba mål i matchminut 70 respektive 75. Ett chockat Bournemouth pressades allt längre ner i banan och gästerna tryckte på för en kvittering.

Lagkaptenen Simon Francis fick syna det röda kortet med knappt tio minuter kvar och på tilläggstid skickade Olivier Giroud sedan in kvitteringen till 3-3, vilket också blev slutresultatet.

På Twitter: @BournemouthSF

2017-01-03 23:24:00

