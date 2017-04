Stekhet King ska vända på svagt hemmafacit

Åtta inspelade poäng på de åtta senaste hemmamatcherna.

Mot Middlesbrough på lördagen siktar Bournemouth mot att bättra på poängsnittet på Dean Court - med en stekhet Joshua King längst fram.

– Hans självförtroende har vuxit och han kan göra skillnad, säger Eddie Howe.





Den 25-årige norrmannen har stänkt in nio mål på de tio senaste matcherna och är nu uppe på 13 fullträffar totalt. Han har axlat rollen som spjutspets i Bournemouth sedan



– Joshua spelar väldigt bra för stunden och han har utvecklats i rask takt sedan starten av förra säsongen. Han anpassade sig omgående till det höga Premier League-tempot, säger



– Självförtroendet är nog den största skillnaden från den spelare vi värvade sett till den spelare han är nu. Det är en nyckelfaktor för en anfallare att tro på sin förmåga och han går in i varje match med vetskapen om att han kan göra skillnad.



Efter debaclet mot



Senast



Gällande skadeläget stod det i onsdags klart att Jack Wilshere åkt på ett benbrott och missar resten av säsongen. Sedan tidigare saknas



Tänkbar startelva:

2017-04-22 08:00:00

