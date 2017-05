Inför play-off finalen: Bradford vs Millwall

Det är tretton år sedan Bradford spelade i den näst hösta serien, efter administration, nedflyttningar och cupframgångar så har Bantams chansen att kliva upp i the Championship, men då krävs en seger mot Millwall i League 1 play-off finalen på Wembley.

Säsongen:

Bradford gick genom ligaspelet obesegrade på hemmaplan, något som endast Tottenham mäktade med av övriga lag i de fyra hösta serierna, 23 spelade hemmamatcher utan förlust gjorde Valley Parade till en sann hemmaborg! Tyvärr blev det lite för många oavgjorda matcher för att nå en direktplats till the Championship, sju poäng upp till Bolton på andraplatsen och hela 21 poäng upp till mästerliga mästarna Sheffield United. Förrutom bra spel på hemmaplan så präglades säsongen av ett starkt försvarsspel, trots en hel del skador i just backlinjen så släppte man in näst minst antal mål i League 1. Bäste målskytt blev Jordy Hiwula med nio ligamål, dock så gjorde Charlie Wyke sju mål trots att han anlände i Januari. Lagets bästa spelare under säsongen har dock varit Josh Cullen som vi haft på lån från West Ham hela säsongen tillsammans med Mark Marshall, också på mittfältet.



I första rundan av play-off spelet ställdes vi mot Fleetwood, som varit en positiv överraskning, mot Bantams tog det dock stopp då vi vann hemma med 1-0 efter ännu ett betyande nickmål av Rory McArdle (tidigare mål både i Ligacupsemin mot Villa och i League 2 play-off finalen mot Northampton) och spelade 0-0 borta.



Finalen:

Bradford gör nu sitt tredje framträdande på Wembley på fyra år, Ligacupfinalen 2013, League 2 play-off finalen samma år och nu League 1 finalen. Det blir ungefär 25000 Bantams som åker ner till London för att stötta laget, även om Millwall kommer ha runt 30000 så kan vi räkna med bra tryck på nationalarenan. Matchen börjar 16:00 svensk tid imorgon Lördag och direktsänds i TV3 Sport med start 15:55.



Laget lär bli detsamma som mot Fleetwood men där Alex Jones är tillbaka och kan ta en plats på bänken. Doyle kommer vakta målet, det blir en rutinerad backlinje med McMahon, McArdle, Knight-Percival och Meredith. Mittfältet kommer ledas av Cullen och Marshall som tillsammans med Law och Vincelot känns riktigt starkt, framåt lär Wyke och Clarke spela, med Jordy Hiwula som en joker att kasta in.



Motståndet:

Visst var det Millwall som slog ut oss förra säsongen i första play-off rundan, man förlorade dock finalen mot Barnsley. I år får Bradford gälla som en liten favorit, även om Millwall lite överraskande slog ut Scunthorpe i första rundan. Överlag är det dock två jämna lag som möts där Bradford får se upp med anfallsparet Gregory och Morison som öste in mål i ligan och sänkte Scunthorpe i första play-off rundan.The Lions krånglade sig annars till play-off då Southend tappade helt formen på slutet och man knep sjätteplatsen med en poängs marginal, så att nå Wembley är förstås en bonus, men väl där vill man så klart ta klivet upp. Millwall åkte ur Championship för två år sedan och med finalen förra året så vill man studsa tillbaka innan sejouren i League 1 blir långvarig.



Tankar inför finalen:

Det är nervöst, efter en ökenvandring i tretton år så vill alla kring Bradford äntligen ta klivet upp, att få spela derbyn mot Leeds och spela i näst högsta serien vore givetvis ett lyft, vi har ägarna, infrastrukturen och publiken att klara det dessutom. Det känns lite 50-50, Bradfords starka försvar kommer sannerligen sättas på prov av Millwalls starka anfallspar, till syvende och sist tror jag att Bradfords starka mittfält kommer avgöra där Cullen och Marshall leder styrkorna.



Go Bantams!