Inför Preston - Brentford

Brentford möter idag det klassiska storlaget Preston North End. Matchen spelas uppe i Lancashire på Prestons hemmaarena Deepdale.

Preston North End tog hem mästartiteln de två första säsongerna av den engelska ligans existens 1888-89 och 1889-90. Ligasegrarna föjdes sedan upp med tre raka andraplater. Men därefter har det varit mer ont om framgångar för The Lilywhites. Men man vann FA-cupen 1938 och hade sedan ett riktigt bra och konkurrenskraftigt lag på 1950-talet. Det var också på 1950-talet man hade sin riktiga superstjärna SIr Tom Finney i laget. Preston har dock inte spelat i högsta serien sedan Finney slutade spela i början av 1960-talet. I eftermiddag tar man alltså emot Brentford i en match mellan två laag i mittenregionen av The Championship Under senaste transferfönstret blev det en hel del förändringar i The Bees trupp. Som väntat lämnade skyttekungen Scott Hogan klubben. Spekulationerna handlade mycket om att Hogan skulle hamna i West Ham Premier League . Men något överraskande blev det istället Championship-konkurrenten Aston Villa som vann kampen om Hogan. Enligt obekräftade rykten blev övergångssumman 15 miljoner pund vilket är ett nytt försäljningsrekord för Brentford. Men Brentford har också förstärkt truppen med nya spelare. Publikfavoriten Jota har återkommit efter att han varit utlånad till spanska Elbar under det senaste året. En annan favorit på Griffin Park, Sergi Canos, har värvats in från Norwich . Canos gjorde succé i Brentford förra säsongen när han var inlånad från Liverpool . Under sommaren 2016 bytte Canos sedan klubb från Liverpool till Norwich. Canos gjorde dock aldig någon succé på Carrow Road, och nu är han tillbaka hos The Bees. Dessutom har den 25-årige kantspelaren Florian Jozefzoon värvats från PSV Eindhoven. Jozefzoon är utbildad i Ajax, och hann också med att spela för NAC Breda och RKC Waalwijk innan han kom till PSV Eindhoven under sommaren 2013. I PSV tog han snabbt en ordinarie plats i startelvan, men efter en korsbandsskada under våren 2015 har haft svårt att få mer regelbunden speltid. Jozefzoon har kommit överens med Brentford om ett korttidskontrakt som sträcker sig till slutet på den här säsongen. Nu har Brentford alltså plötsligt tillgång till tre snabba, tekniska och offensivt skickliga kantspelare.De två senaste matcherna tyder på att förändringarna i truppen har förbättrat Brentford. För två veckor sedan tog man en övertygande seger hemma mot Aston Villa med 3-0, efter två mål av Lasse Vibe , och ett mål av Nico Yennaris . Och i lördags gjorde The Bees återigen en bra insats när man spelade 3-3 mot topplaget Brighton . Matchen blev väldigt dramatisk. The Bees tog kommandot direkt och gick snabbt upp till 2-0 i första halvlek efter mål av Jota och Harlee Dean . I slutet av andra halvlek kom Brighton tillbaka och kvitterade till 2-2 genom två snabba mål. Men Brentford lyckades återigen ta ledningen genom ett mål på stopptid av Konstantin Kerschbaumer , som därmed gjorde sitt första mål för The Bees. Då tänkte nog de flesta hemmafans på Griffin Park att 3-poängaren var säkrad. Men, ack nej, Brighton lyckades kvittera ännu en gång genom ett nickmål av Tomer Hemed i sjunde stopptidsminuten. Men sex mål framåt på de två senaste matcherna visar att målskyttet och det offensiva spelet fungerar bättre än tidigare trots att målkungen Hogan lämnat laget. Tidigare var man alltför fokuserade på att söka Hogan med tidiga, långa bollar. Nu har man istället en större variation och framför allt ett betydligt snabbare och effektivare kantspel.Idag är det alltså Preston som står för motståndet. Preston ligger några placeringar över The Bees i tabellen. Inledning på säsongen var usel, men allt eftersom har The Lilywhites blivit bättre och bättre. Men nu är man återigen inne i en svagare period och den senaste segern kom den 14 januari hemma mot Brighton. Under januari förstärkte man truppen med mittbacken Andy Boyle och yttermittfältaren Daryl Horgan från irländska Dundalk och med högerbacken Tom Barkhuizen från Morecambe. Prestons bästa målskyttar så här långt in på säsongen är Jordan Hugill (8 mål) och Callum Robinson (6 mål). I Preston finns också den danske anfallaren Simon Makienok som hittills svarat för tre mål i Championship. En annan spelare att se upp med är skotske mittfältaren Paul Hughes, som gjort flest assists i laget. Även kantspelaren Aiden McGeady är en skicklig spelare med meriter från såväl spel i Premier League med Everton och Champions League med Spartak Moskva.Brentford har inga nya skador eller avstängningar utan kan ställa upp med starkast möjliga lag. Lewis McLeod är dock förstås fortfarande borta pga korsbandsskadan han råkade utför i höstas. Rico Henry är på väg mot matchdugligt skick efter sin axeloperation medan Alan Judge fortfarande rehabtränar efter benbrottet förra våren. John Egan har missat de senaste matcherna, men kan vara tillbaka i startelvan idag. En knäskada tvingade Maxime Colin att avstå senaste matchen mot Brighton, men han ska vara tillgänglig för dagens match mot Preston.En tänkbar startelva kan se ut så här: Bentley; Clarke, Egan, Dean, Field; McEachran, Yennaris; Jota, Woods, Canos; Vibe. Därmed skulle Colin, Bjelland, Jozefzoon, Kerschbaumer, Hoffman; McCormack och Bonham inleda matchen på bänken.När lagen möttes på Griffin Park i september blev det en klar seger med 5-0 för Brentford efter tre mål av Scott Hogan. Idag blir det inte lika enkelt för The Bees. Men jag tippar att Brentford vinner matchen med 2-1. Målskyttar för The Bees: Jota och Vibe.