Reserapport: Triss i x

2017 års påskresa lockade denna gång 13 resenärer. Några av oss inledde resan med ett besök i Edinburgh innan alla sammanstrålade i Newcastle. I matchväg bjöds vi på tre kryssmatcher i Newcastle, Sunderland respektive Blackburn.

Onsdag 12 april



Resan inleddes med flyg från Arlanda till Edinburgh. Några lyckades få tag i direktflyg medan andra fick göra ett birastopp i Köpenhamn. Väl framme i den skotska huvudstaden ägnades dagen åt sightseeing och diverse pubbesök.







Edinburgh Castle från 1100-talet



Torsdag 13 april - Skärtorsdag



De som vaknade upp någorlunda pigga och alerta inledde skärtorsdagen med att bestiga den utdöda vulkanen Arthur's Seat i utkanten av staden. Trots en i meter inte allt för tuff stigning framkallade promenaden ändå lite puls och svettproduktion. Väl uppe på den blåsiga toppen belönades vi med en fin utsikt över Edinburgh.





Vy från toppen av vulkanen Arthur's Seat 636 meter över havet





Den obligatoriska påsblåsaren





Fredag 14 april - Långfredag



Äntligen game day, efter en ca två timmar lång tågresa från Edinburgh anlände vi till Newcastle. Innan match blev det bar hopping mellan överfyllda pubar. Väl inne på den fina arenan var det stor uppslutning. Efter att ha blivit bortskämd med den härliga stämningen på Stockholmsderbyn brukar stämningen i England vara föga imponerande. Jag blev dock positivt överraskad av Newcastle-matchen som bjöd på den hittills bästa stämningen jag upplevt på en fotbollsarena i Storbritannien.





Innan matchstart mellan Newcastle och Leeds.





Lapp på luckan (52 301 åskådare) på St James' Park



Den underhållande matchen slutade 1-1 efter ett sent övertidsmål av den gamle Bristol City bekantingen Chris Wood. Under andra halvlek äntrade en korpulent Leeds-supporter planen men blev















Pontus Jansson motar bort en planstormande Leeds-supporter



Lördag 15 april - Påskafton



På lördagen vaknade vi upp till en mestadels solig dag. Efter en kort tågresa med ett lokaltåg kom vi fram till Sunderland.





Sunderland vs West Ham på Stadium of Light inför 40 168 åskådare



Vi fick se en ok match som slutade 2-2 efter en sen kvittering av Sunderland. Dock var känslan att båda lagen redan gett upp säsongen.













Söndag 16 april - Påskdagen



Söndagen inleddes med tågresa från Newcastle till Manchester. Några passade även på att besöka en del av Hadrian's Wall som är en romersk gränsförsvarsanläggning som byggdes på order av kejsar Hadrianus med start år 122. Framme i Manchester tittade vi på Manchester United vs Chelsea men tyvärr inte på plats utan på en pub (vi lyckades inte få tag i biljetter till matchen).



Måndag 17 april - Annandag påsk



Äntligen dags för resans huvudmatch. Efter ca en timmes tågresa kom vi fram till den lilla staden Blackburn. Efter sedvanlig matchvärmning på lokala inrättningar gick vi de ca två kilometerna till arenan.





Självklart var den svenska flaggan med





Bortalaget värmer upp på Ewood Park.





Matchen mellan Blackburn Rovers och Bristol City slutade 1-1 inför 13 935 åskådare (1 311 bortafans).











Bristol City tog ledningen i första halvlek efter ett läckert klackmål av Chelsea-lånet Tammy Abraham. Tyvärr lyckades inte City få dit tvåan trots flera goda chanser. Istället kunde Blackburn kvittera till 1-1 i 72 minuten som också blev slutresultatet.







Sista kvällen med gänget



Efter matchen blev det tåg tillbaka till Manchester, efter att vi fått en bit i magen avrundades kvällen på olika pubar.





Tisdag 18 april



Hemresedag från Manchester till Arlanda.







Bristol City vs Queens Park Rangers



Samtidigt som resan i reportaget ovan ägde rum var Bristol Citys smålandsavdelning på plats i Bristol med åtta personer och fick se en seger mot QPR med 2-1. Det blir inget reportage från den resan men däremot lyckades jag komma över några bilder som jag fick tillåtelse att publicera.







Matchvärmning (en del ser dock lite frusna ut)





Tjejsektionen









Ashton Gate





Vinsten firas





2017-04-22 13:10:00

