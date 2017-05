2012 vs 2017 - en jämförelse av finallagen

Med anledning av den stundande finalen började jag fundera: hur skulle dagens Chelsea stå sig mot den upplaga som senast vann FA-cupen?

2012

Branislav Ivanovic

John Terry

Azpilicueta

David Luiz



Gary Cahill

2012

Bosingwa

Ashley Cole

Victor Moses

Marcos Alonso

2017

John Obi Mikel

Frank Lampard

N’Golo Kanté

Nemanja Matic



2017

Ramires

Juan Mata

Salomon Kalou

Pedro

Eden Hazard



2017

Didier Drogba

Diego Costa



2012

Roberto di Matteo



Antonio Conte

2017

Senaste gången Chelsea spelade FA-cupfinal var 2012, då man besegrade Liverpool med 2-1. Veckor senare blev klubben också Europamästare, men detta under en säsong då man slutade sexa i ligan. Hur står sig dagens Chelsea med den cuptriumferande upplagan från 2012?Det är alltid svårt att jämföra på det här sättet, och jag måste poängtera att detta givetvis är min subjektiva bedömning. Det bör ses som ett tankeexperiment, inte faktisk vetenskap.Thibaut Courtois är ung och han kommer med all säkerhet växa ut till en av världshistoriens största målvakter. Men jämfört med Cech, som vaktade Chelseas kasse i närmare ett decennium och befunnit sig på den absoluta toppen under en så lång tid står han sig slätt. Cech är till dags dato Chelseas bäste keeper i historien. Men inget säger att Courtois inte kan överträffa det. Imorgon ställs de dessutom mot varandra, då tjecken spelar för motståndarlaget sedan 2014, och ser man till hur målvakterna är idag är Courtois den bättre.Antonio Conte har lyckats få till en ramstark trebackslinje med Azpilicueta, Luiz och Cahill, som har förpassat ikonen John Terry till bänken. John Terry 2012 var å andra sidan i sina bästa år, och bredvid sig hade han Ivan the Man som länge tillhört världstoppen. Contes tre musketörer må ha gjort en imponerande insats under säsongen, men framförallt Terry men också Ivanovic var Chelseas grundpelare under många, många år. Det är inte helt lätt att slå två klubblegendarer, även om Azpilicueta, Luiz och Cahill säkerligen kommer spela in sig i det gänget så småningom. Svårt att utse en vinnare här, men Terrys insatser för klubben väger tyngst.2012 års upplaga är mer ojämn än 2017. Ashley Cole var under sin karriär en av världens främsta vänsterbackar och hade uträttat betydligt mycket mer än Moses och Alonso tillsammans. Den svaga länken är till höger. Bosingwa blev aldrig den naturlige efterträdare till Paulo Ferreira som man hoppades. Victor Moses och Marcos Alonso har kanske inte de tyngsta meriterna från tidigare säsonger men har i år varit fantastiska, klippta och skurna för wingerrollen. Lägger man ihop Team Moses/Alonso mot Cole och Bosingwa står ändå 2017 års upplaga som segrare, Coles imponerande karriär till trots.Frank Lampard är en av Chelseahistoriens absolut största. En legendar vars betydelse för klubben aldrig får underskattas, även om det går att diskutera ifall han verkligen stod på toppen 2012 är han kanske den bäste spelaren i denna hypotetiska match. Likväl vill jag utse årets innermittfält till segrare i kampen, lite på liknande grunder som ytterbacksfajten, jag fokuserar på den svagare länken: John Obi Mikel. Mikel var och är inte alls på samma nivå som Kanté och Matic, också backupen Fàbregas triumferar mot nigerianen. Mikel var en habil och bra spelare men Kanté har i år varit Premier League s stora gigant, säsongens spelare och en av de stora orsakerna till att Chelsea vann ligan. Nemanja Matic återvände till klubben 2014 och har i år, efter ett svagt fjolår, kommit upp till sin rätta kapacitet.Ramires sprang under sin tid i klubben orimligt antal viktiga löpmeter (och hade förmodligen passat perfekt som winger i Contes system), Juan Mata var, det är lätt att glömma när han tynar bort på Old Trafford, helt fantastisk som spelfördelare under Chelseas tidiga 10-talsår, och Salomon Kalou hade sina brister men gjorde sällan supportrarna besvikna.Sommaren 2012 kom Eden Hazard till Chelsea, och han skulle ta klubbens offensiva spel till en ännu högre nivå. Hazards högstanivå är det få Chelseaspelare som besuttit, och med virvelvinden Pedro vid sin sida avgår årets upplaga med segern.Costas alla viktiga mål till trots, det finns bara en Didier Drogba.di Matteo är ikonförklarad i Chelsea, dels för spelarkarriären men också hur han vände ett sjunkande skepp till Europamästare som tränare. Men ställer man de båda italienska tränarna mot varandra råder det ingen tvekan om vem som vinner. Antonio Conte är en av världens skickligaste taktiker, vinner allt som kommer i hans väg och har tagit England med storm under sin första säsong.Sett till helheten så är årets upplaga strået vassare. Imorgon ligger pressen på Contes gäng att återupprepa FA-cuptriumfen från 2012.