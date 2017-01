Mannen som har tagit England med storm.

3 i rad - nytt rekord!

Chelsea har under säsongen tangerat rekordet i antal vunna vinster i rad i ligan, vilket har gett stora rubriker. Men samtidigt passar Antonio Conte på att smyga in med ett helt eget rekord i antal vunna “Manager of the Month” (“Månadens tränare”) i rad, efter att ha blivit utnämnd i oktober, november och december.





Att faktiskt lyckas på allvar är därför blott en dröm för många aspirerande fotbollsentusiaster, då det är ytterst få som faktiskt får göra det. Det krävs någonting alldeles extra av varje person som befinner sig på “Premier League-nivå”, och genom åren har starka individer som till exempel André Villas-Boas, Felipe Scolari, Juande Ramos, Paul Ince och John Carver alla försökt att etablera sitt namn i ligan utan att lyckas.Det engelska fotbollsklimatet tar inte tillvara på någon som inte skapar sin egen lycka, och lycka i fotbollssammanhang stavas vinster.



Att då som ny tränare, i en ny liga, med ett nytt språk, komma in och ta ett land med storm visar att man har det där lilla extra. Antonio Conte, född 1969 i Italien, väntade tills 2016 innan han gick till Europas kanske mest kompetitiva liga. Sedan dess har det endast gått en halv säsong, men Conte har redan visat att han är här för att cementera sitt namn som fotbollstränare på allvar.







Antonio Conte förtjänar uppmärksamheten som riktas åt honom, då han verkligen har bevisat att det går att komma till en ny liga, ett nytt land, och en ny fotboll, med endast en stark tro på det man gör och en grundidé som man gärna inte viker av ifrån. Oavsett hur säsongen slutar så har Conte ingivit ett nytt hopp hos Chelseas supportrar, och har nu även slagit rekordet som visar att han verkligen har något alldeles extra.



Förhoppningsvis kan rekordet fortsätta även i januari, men även om det inte gör det har Conte redan vunnit det kanske största priset: han har sitt lags supportrar 100 % på sin sida. Det är inte bara på planen som Premier League är Europas kanske tuffaste liga, även vid sidlinjen så pågår en av Europas, och kanske världens, tuffaste bataljer i fotbollssammanhang. Det är inte för intet som managers i form av till exempel Tony Pulis, “Big Sam” Allardyce, Roy Hodgson och Steve Bruce, trots deras många brister, fortfarande är med och tävlar i en av världens bästa ligor. Det är inte för intet som managers i form av Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jürgen Klopp och Slaven Bilic söker sin lycka och cementerar sitt namn i Premier League. Den engelska högstadivisionen är platsen där världens alla främsta inom fotbollen någon gång är eller vill vara, och det är därmed den kanske mest konkurrenskraftiga platsen när det kommer till fotboll.Att faktiskt lyckas på allvar är därför blott en dröm för många aspirerande fotbollsentusiaster, då det är ytterst få som faktiskt får göra det. Det krävs någonting alldeles extra av varje person som befinner sig på “Premier League-nivå”, och genom åren har starka individer som till exempel André Villas-Boas, Felipe Scolari, Juande Ramos, Paul Ince och John Carver alla försökt att etablera sitt namn i ligan utan att lyckas.Det engelska fotbollsklimatet tar inte tillvara på någon som inte skapar sin egen lycka, och lycka i fotbollssammanhang stavas vinster.Att då som ny tränare, i en ny liga, med ett nytt språk, komma in och ta ett land med storm visar att man har det där lilla extra. Antonio Conte, född 1969 i Italien, väntade tills 2016 innan han gick till Europas kanske mest kompetitiva liga. Sedan dess har det endast gått en halv säsong, men Conte har redan visat att han är här för att cementera sitt namn som fotbollstränare på allvar. Chelsea har under Conte tangerat Arsenal s rekord på antal vunna ligamatcher i rad under en säsong, och en ny våg har dragit in över England där fler och fler lag försöker efterlikna Chelseas spel. Den som skapat det nuvarande spelet har nu själv slagit rekord, i form av flest antal vunna “Manager of the Month” i rad. Efter att ha tagit hem priset i oktober, november och december står nu där en relativt kort italienare med en stark idé och en ännu starkare passion.Antonio Conte förtjänar uppmärksamheten som riktas åt honom, då han verkligen har bevisat att det går att komma till en ny liga, ett nytt land, och en ny fotboll, med endast en stark tro på det man gör och en grundidé som man gärna inte viker av ifrån. Oavsett hur säsongen slutar så har Conte ingivit ett nytt hopp hos Chelseas supportrar, och har nu även slagit rekordet som visar att han verkligen har något alldeles extra.Förhoppningsvis kan rekordet fortsätta även i januari, men även om det inte gör det har Conte redan vunnit det kanske största priset: han har sitt lags supportrar 100 % på sin sida.

0 KOMMENTARER 294 VISNINGAR 0 KOMMENTARER294 VISNINGAR CHRISTOFFER SJÖBLOM

2017-01-14 15:22:00

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-14 15:58:22

Chelsea

2017-01-14 15:22:00

Chelsea

2017-01-14 08:46:00

Chelsea

2017-01-14 00:02:10

Chelsea

2017-01-13 18:35:11

Chelsea

2017-01-13 17:47:06

Chelsea

2017-01-12 16:24:34

Chelsea

2017-01-12 13:37:00

Chelsea

2017-01-12 11:10:00

Chelsea

2017-01-11 17:41:45

ANNONS:

Under den här säsongen har Chelsea utstrålat glädje både på planen och utanför den samma. Ingen tycks dock kunna sprida leenden på samma sätt som David Luiz. Den återvändande mittbacken glädjer såväl handikappade barn, supportrar som lagkamrater. – Jag försöker att lära mig alla saker i livet som gör att folk ler, säger Luiz.Chelsea har under säsongen tangerat rekordet i antal vunna vinster i rad i ligan, vilket har gett stora rubriker. Men samtidigt passar Antonio Conte på att smyga in med ett helt eget rekord i antal vunna “Manager of the Month” (“Månadens tränare”) i rad, efter att ha blivit utnämnd i oktober, november och december.Truppen som tar emot Leicester på lördagseftermiddagen har ett stort avbräck. Diego Costa uppges ha bråkat med tränare Conte och således uteslutits.Det handlar om Glenn, som också heter Andersson, är från Eskilstuna och den överlägsne vinnaren i CSS Chelseatipset under december. Glenn leder dessutom hela tävlingen i nuläget med en poängs marginal. Månadsmästarna liksom Glenn nu senast, vinner en tröja från Chelz Shop.Antonio Conte var frispråkig under dagens presskonferens. Tränaren pratade bland annat om Nathan Aké, Charly Musonda, John Terry, utmärkelsen som månadens tränare, Claudio Ranieri och motståndare Leicester.Chelsea reser till Leicester för match på King Power Stadium mot de regerande mästarna. Chelsea kommer till matchen med fjorton segrar de senaste femton matcherna, mot ett hemmalag som parkerar en bit ner på den nedre halvan av tabellen.Daniel Joannou pratar med Keven Bader bland annat om Chelseas framfart i ligan, om förlusten mot Tottenham, om Kurt Zouma samt om Zlatan-fokuset i media som CSS offentligt ställt sig kritiska mot.Under gårdagen lånade Chelsea ut hela tre spelare från sin egen akademi till Swindon Town där dem kommer att spendera resten av säsongen.Igår klubbades beslutet om att godkänna Chelseas önskemål om att bygga ut Stamford Bridge till en toppmodern arena som tar 60000 åskådare.Återvändaren Nathan Aké är glad över att vara tillbaka i Chelsea.