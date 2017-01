En syn vi hoppas på att få se mer av.

Abraham hyllar Terry

En av Chelseas mest lovande talanger, Tammy Abraham, gör succé på lån i Bristol City. Nu berättar han om Chelseas lagkapten John Terrys del i framgångssagan.



– Han skickar sms där han skriver att jag "ska komma tillbaka på måltavlan" när jag har haft en sämre period och att jag ska fortsätta att jobba på att bli mer komplett och ge 100 procent även om jag inte gör mål.

Det är inte bara Tammy Abrahm som John Terry intresserar sig för. Abraham berättar för MirrorFootball att han engagerar sig för hela akademin och att han fyller en viktig funktion för alla Chelseas ungdomar.

– Terry är en stor förebild för många ungdomar och han älskar akademin. Han engagerar sig alltid i den.

Att ikonen Terry bryr sig så mycket om de unga spelarna, betyder mycket för Abraham personligen.

– Att han är där och supportar ger mig självförtroende.



Även Chelseas tränare Antonio Conte har uppmärksammat Abrahams talang och fina facit i

– Att höra sådant från en topptränare som tränar Chelseas A-lag motiverar mig.

Abraham säger dock till MirrorFootball att han är medveten om att det krävs hårt jobb för att slå sig in i Englands för närvarande bästa lag.

– Contes ord kommer göra att jag alltid jobbar hårt när jag är ute på planen.



Den 19-årige anfallaren Tammy Abraham har spelat i Chelsea sedan åttaårsåldern. Den här säsongen har han för första gången provat vingarna på annan ort. För sin låneklubb Bristol City har ynglingen gjort stor succé. Med 15 gjorda mål hittar man Abraham på en delad tredje plats i skytteligan. Abraham berättar för MirrorFootball att Chelseas lagkapten och trotjänare, John Terry , har stöttat honom under hösten och vinterns äventyr i Bristol.– Han skickar sms där han skriver att jag "ska komma tillbaka på måltavlan" när jag har haft en sämre period och att jag ska fortsätta att jobba på att bli mer komplett och ge 100 procent även om jag inte gör mål.Det är inte bara Tammy Abrahm som John Terry intresserar sig för. Abraham berättar för MirrorFootball att han engagerar sig för hela akademin och att han fyller en viktig funktion för alla Chelseas ungdomar.– Terry är en stor förebild för många ungdomar och han älskar akademin. Han engagerar sig alltid i den.Att ikonen Terry bryr sig så mycket om de unga spelarna, betyder mycket för Abraham personligen.– Att han är där och supportar ger mig självförtroende.Även Chelseas tränare Antonio Conte har uppmärksammat Abrahams talang och fina facit i Championship . Daily Mirror skriver att Conte beskrev Abraham som "Chelseas framtid" i oktober. Att det har varit svårt för akademispelarna att ta steget upp i A-laget är ingen hemlighet, men Conte har visat förtroende för Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek och Ola Aina under säsongen. Abraham hoppas att han med hjälp av managerns förtroende kan följa i de spelarnas fotspår.– Att höra sådant från en topptränare som tränar Chelseas A-lag motiverar mig.Abraham säger dock till MirrorFootball att han är medveten om att det krävs hårt jobb för att slå sig in i Englands för närvarande bästa lag.– Contes ord kommer göra att jag alltid jobbar hårt när jag är ute på planen.

0 KOMMENTARER 190 VISNINGAR 0 KOMMENTARER190 VISNINGAR JONAS BERGLUND

2017-01-24 21:39:06

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-24 21:39:06

Chelsea

2017-01-24 20:41:05

Chelsea

2017-01-24 17:50:46

Chelsea

2017-01-23 22:00:00

Chelsea

2017-01-23 20:00:00

Chelsea

2017-01-23 18:30:00

Chelsea

2017-01-22 21:14:00

Chelsea

2017-01-22 19:48:00

Chelsea

2017-01-21 17:33:39

Chelsea

2017-01-21 14:46:33

ANNONS:

En av Chelseas mest lovande talanger, Tammy Abraham, gör succé på lån i Bristol City. Nu berättar han om Chelseas lagkapten John Terrys del i framgångssagan.Det börjar närma sig deadline för säsongens medlemsresa, syns vi där?Fikayo Tomori har gjort klart med ett lån till Brighton & Hove Albion säsongen ut.Cesc Fabregas blev under helgen inbytt igen och spelade fram till det matchavgörande målet, vilket innebar en ny viktigt vinst.Söndagens match mot Hull innebär ännu en vinst för klubben, men även ännu en nolla för Thibaut Courtois, som inser fördelen med ett försprång inför fortsättningen.Efter en stökig vecka var Diego Costa tillbaka i både startelvan och målprotokollet till helgens match mot Hull, vilket inte helt oväntat gör Antonio Conte nöjd.Chelsea har åter hittat formen och kunde slå ett defensivt Hull. Segern innebär nu att Chelsea leder Premier League med 8 poäng ner till Arsenal. Kommande två omgångar i Premier League kommer bli tuffa och avgörande.Spelet hackade men Chelsea tog en komfortabel 2-0-seger hemma mot Hull när Diego Costa var tillbaka med besked.Pedro har varit en av Chelseas mest produktiva spelare under den här säsongen. Med fem Premier league-mål är han trea i den interna skytteligan och med lika många assist är han bara överträffad av Nemanja Matic i den kategorin. Spanjoren ger nu sin syn på succésäsongen och sina styrkor.Stormen har bedarrat och flyttryktena är begravda. När Chelsea tar emot bottenlaget Hull City sent på söndag eftermiddag är Diego Costa med all säkerhet tillbaka i Contes startelva.