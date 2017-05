Antonio Conte årets tränare

Efter en oerhört imponerande debutsäsong i Premier League har Antonio Conte utsetts till årets tränare, i dubbel bemärkelse.

Det var under gårdagens middag anordnad av det engelska tränarförbundet (LMA) som Antonio Conte fick ta emot inte mindre än två utmärkelser för sina gärningar under säsongen, rapporterar den chelsea fc.com/news/latest-news/2017/05/conte-crowned-lma-manager-of-the-year.html">officiella hemsidan. Först och främst fick han utmärkelsen av arrangören själv, det vill säga tränarna själva, men fick sedan även ta emot utmärkelsen från ligan. Titlarna lyder ”LMA Manager of the Year” respektive ”Barclays Premier League Manager of the Season”. Angående utmärkelserna sa Conte följande:“Tack så väldigt mycket. Det är otroligt. Det är min första säsong här i England och jag vill tacka alla som har röstat på mig. Det är härligt att ta emot denna utmärkelse. Jag hoppas jag förtjänar den.””Det är fantastiskt att ha denna trofé och att få stanna med dessa tränare. Det är en framgång och jag hoppas fortsätta på den inslagna vägen nästa säsong.”Med en FA-cupfinal på Wembley mot Arsenal som sista match innan säsongen officiellt tar slut, så kom givetvis några frågor om denna som Conte fick svara på.”Det är viktigt att från och med imorgon [läs idag] att förbereda oss på rätt sätt inför Arsenal, att hitta den rätta hungern. Vanligtvis i en final är det viktigt att inte bara spela bra och i rätt system utan även att visa rätt motivation, den rätta hungern och vara redo att kämpa och visa mer vilja än motståndarna.””Säsongen är inte slut och på lördag har vi en viktig uppgift mot Arsenal. Vi vill gå för dubbeln men Arsenal kommer säkerligen göra allt för att stoppa oss. Sedan ska vi börja förbereda oss inför nästa säsong, där vi ska försöka prestera ännu bättre.”Antonio Conte är den första Chelseatränaren att få ta emot LMAs utmärkelse, som sträcker sig över hela Football League och alltså enda ner till League Two. De som röstar är både aktiva och före detta aktiva tränare som är med i organisationen.