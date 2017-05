Arsenal - Chelsea 2-1 (1-0)

Chelsea gjorde en märkbart svag insats och föll rättvist mot Arsenal i finalen av FA Cupen. Arsenals första mål var diskutabelt med både en hands- och offisdesituation. Diego Costa kvitterade sedan för Chelsea men Aaron Ramsey avgjorde för Arsenal med tio minuter kvar.

Så hade dagen för säsongens sista match kommit. En varm lördagkväll på Wembley. Ett derby mellan Chelsea och Arsenal . Englands bästa lag mot utmanarna från norr.När Antonio Conte och Arsene Wenger presenterade sina laguppställningar bjöds vi på få överraskningar. Conte valde precis som förutspått att starta med Nemanja Matic och Pedro tillsammans med de nio helt givna. För Wenger var läget inför matchen ett annat med skador och avstängning, men liksom Conte valde Wenger de spelare som de flesta trott skulle starta. Med ett undantag, vilket var att David Ospina fick dra på sig målvaktshandskarna och Petr Cech förpassades till bänken.Startelvorna i sin helhet:Chelsea: Thibaut Courtois – Gary Cahill, David Luiz Marcos Alonso , N´Golo Kanté, Nemanja Matic, Victor Moses Diego Costa , PedroArsenal: David Ospina – Nacho Monreal Alexis Sanchez , Danny Welbeck, Mesut ÖzilBland spelarna som tog plats på bänken noterades ett par potentiella matchvinnare för respektive lag i framför allt Cesc Fabregas , Willian och Michy Batshuayi för Chelsea samt Theo Walcott och Olivier Giroud för Arsenal.Stämningen inför matchen var på topp och Chelsea Supporters Sweden direktsände på Facebook från ett sjungande The Green Man Pub. Det vädrades seger och en dubbel för Chelsea.En tyst minut för att hedra offren från det hemska attentatet i Manchester tidigare i veckan hölls innan Diego Costa steg fram till bollen för att sätta igång FA Cup-finalen 2017.Redan i den tredje minuten skapade Sanchez en hörna för Arsenal. En hörna som Courtois enkelt kunde plocka ned och belgaren satte snabbt igång bollen till Kanté, men där började det gå fel då Chelsea tappade bollen och efter en märklig situation med en misstänkt hands följd av en misstänkt offside kunde Sanchez peta bollen förbi Courtois och in i mål. Domarna diskuterade händelsen, sannolikt offsidesituationen där Ramsey var offside men klev åt sidan för Sanchez, och pekade sedan mot mittcirkeln.och allt annat än en bra matchöppning för Chelsea.Det tidiga baklängesmålet skulle kunnat fungera som en väckarklocka för Chelsea, men istället var det Arsenal som fortsatte dominera och skapa chans efter chans. Cahill fick rädda Chelsea på mållinjen två gånger om och att den stolpretur som träffade Ramsey inte gick innanför stolpen var ren tur för Chelsea. 2-0 hängde i luften och tidigt började man längta efter halvtidsvilan och en chans för Conte och Chelsea att göra något för att ändra matchbilden.Chelsea var inte med alls när matchen blåstes igång och att ställningen efter 45 minuter var 1-0 och inte 4-0 får de blåklädda vara ganska nöjda med. Det mål som till slut blev mål var diskutabelt för nog var det en hands på Sanchez och visst gick Ramsey mot bollen och påverkade Courtois ansats till avslutet innan han bromsade upp och lät Sanchez avsluta. Men Anthony Taylor valde att döma mål och Chelsea stod då ändå med 86 minuters spel kvar att vända matchen. Något som kändes långt borta under de första 45 minuterna där Arsenal alltså var klart bättre mot ett Chelsea som stod för en av de svagaste prestationerna under hela säsongen.Kanske var det förra helgens firande av ligatiteln som satt kvar under den första halvleken. I så fall fick nog spelarna något i halvtid för att lindra baksmällan för när den andra halvleken blåstes igång såg det plötsligt ut mer som vi väntat oss inför matchen. Chelsea tryckte tillbaka Arsenal och vaskade fram några chanser medan Arsenal satsade på kontringar som inte var ofarliga.Efter en timmes spel valde Conte att plocka av Matic och istället sätta in Fabregas. Ett byte som skulle intensifiera jakten på ett kvitteringsmål. Ett kvitteringsmål som dock kom att kännas mer avlägset i den 68:e minuten då Moses lade sig i straffområdet och fick ett rättmätigt andra gula kort och därmed tvingades lämna planen.Med kvarten kvar att spela hände det plötsligt. Baksmälla, underläge, decimierat manskap till trots så kom kvitteringen då Diego Costa avslutade ett fint anfall,. Arsenal gjorde sitt första byte och direkt efter avspark sprang inbytte Giroud igenom och med ett perfekt inlägg hittade han en framstörtande Ramsey som i öppet mål kunde nicka in ett nytt ledningsmål,Det såg mörkt ut, men Chelsea försökte och fick en chans genom Diego Costa men Chelseas skyttekung fick inte bli tvåmålsskytt. Närmast ytterligare mål var istället Arsenal då Özil funderade länge och väl innan han avslutade en vass kontring med att lägga bollen i stolpen.Matchklockan tickade på och domare Taylor satte till slut pipan i munnen och blåste av matchen och förkunnade att Arsenal är vinnare av FA Cupen 2017. Tyvärr stod Chelsea för en av säsongens svagaste insatser och skärpan var under den första halvleken som bortblåst. En trist avslutning på en annars fantastisk säsong.Kommer senare under kvällen...