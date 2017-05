Azpilicueta är redo för slutrushen.

Azpilicueta: “Mentalt redo”

Med fyra matcher kvar av säsongen behöver nu Chelsea tre vinster för att garantera ligasegern ifall Tottenham vinner samtliga av sina matcher. En av lagets frontfigurer under säsongen, Azpilicueta, menar att allt fokus nu ligger på matchen mot Middlesbrough.





Middlesbrough har fortfarande en matematisk chans att undvika nedflyttning till The



En av säsongens starkaste spelare i Chelsea,

Men trots en stark match mot det blåa laget från



“Vi förberedde oss väl, vi visste att det skulle bli svårt, och vi var mentalt redo.”



“Det var självklart ett steg i rätt riktning, men det är fyra matcher kvar att spela. Vi är väldigt glada över Evertonmatchen, men nu måste vi fokusera på nästa.”



Förhoppningsvis kan laget upprätthålla den fina formen resten av säsongen, innan den välförtjänta sommarvilan kommer. Efter att ha besegrat Everton med 3-0 i helgen är det endast fyra motståndare kvar i ligan denna säsong. Härnäst väntar Middlesbrough , och sedan står West Brom, Watford och Sunderland på menyn. Det är alltså tillsynes matcher av den lättare digniteten kvar, men detta är Premier League , och ingen motståndare får underskattas.Middlesbrough har fortfarande en matematisk chans att undvika nedflyttning till The Championship , och kommer att kriga till målsnöret, och West Brom befinner sig för tillfället på en 8:e plats och kommer att vilja avsluta en fin säsong på bästa sätt. Watford behöver åtminstone en poäng för att helt säkra sig kvar i Premier League, och lär fortsätta kämpa. Sunderland är förvisso redan klara för nedflyttning, men är ett lag som har varit lite av ett så kallat “boogey-team” för Chelsea En av säsongens starkaste spelare i Chelsea, Cesar Azpilicueta , menar dock att laget är redo för slutrushen. Han menar också att laget gjorde en mycket bra match defensivt, när man lyckades neutralisera Evertons belgiske striker Lukaku.Men trots en stark match mot det blåa laget från Liverpool så firar man ingenting alls i nuläget, med fyra omgångar kvar.“Vi förberedde oss väl, vi visste att det skulle bli svårt, och vi var mentalt redo.”“Det var självklart ett steg i rätt riktning, men det är fyra matcher kvar att spela. Vi är väldigt glada över Evertonmatchen, men nu måste vi fokusera på nästa.”Förhoppningsvis kan laget upprätthålla den fina formen resten av säsongen, innan den välförtjänta sommarvilan kommer.

0 KOMMENTARER 237 VISNINGAR 0 KOMMENTARER237 VISNINGAR CHRISTOFFER SJÖBLOM

2017-05-03 07:21:52

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-05-03 07:21:52

Chelsea

2017-05-02 07:45:00

Chelsea

2017-05-01 10:04:55

Chelsea

2017-05-01 09:48:34

Chelsea

2017-04-30 17:15:00

Chelsea

2017-04-30 17:00:00

Chelsea

2017-04-29 18:25:45

Chelsea

2017-04-29 12:15:00

Chelsea

2017-04-28 14:30:00

Chelsea

2017-04-27 22:52:52

ANNONS:

Med fyra matcher kvar av säsongen behöver nu Chelsea tre vinster för att garantera ligasegern ifall Tottenham vinner samtliga av sina matcher. En av lagets frontfigurer under säsongen, Azpilicueta, menar att allt fokus nu ligger på matchen mot Middlesbrough.Vi har kommit fram till topp 10 och endast spelare som spelat 400 matcher eller fler är kvar. På plats 10 hittar vi skotten Eddie McCreadie som var både spelare och tränare i Chelsea.Förbeställ ett ex senast 3 maj.Chelsea har under flera års tid haft ett samarbete med holländska Vitesse, och många unga talanger har spenderat låneperioder där. Samarbetet har du lett till framgång för den holländska klubben, som har vunnit KNVB Beker (holländska cupen) för första gången på 125 år.Mötet på Goodison såg länge ut att gå mot delad pott, men sent skulle Chelsea vakna och ta ytterligare kliv mot titeln.Chelsea tar en blytung seger på Goodison Park efter en välspelad match.Premier League 2016/17 går mot sitt slut och ligaledande Chelsea tar emot Everton - en nyckelmatch för att hålla avståndet till jagande Tottenham intakt.Vi har kommit fram till plats 11 i vår artikelserie där vi hittar ingen mindre än John Bumstead, mittfältaren som gick igenom Chelseas ungdomslag och hela vägen till A-laget.Chelsea har de senaste åren haft en sällan skådad dominans inom den engelska ungdomsfotbollen, men hur har det gått när framgångsrika ungdomar sedan tagit steget upp på seniornivå?Chelseas tränare gav ett vackert tal till Chelseas under 18-lag efter onsdagens vinst i FA Youth Cup.