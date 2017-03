En komedi, enligt Begovic.

Begovic försökte att inte skratta

Antonio Conte och José Mourinho hamnade i en intensiv ordväxling under Chelseas vinst i FA-cupen mot Manchester United. Chelseas reservmålvakt Asmir Begovic njöt av underhållningen som de båda coacherna bjöd på.

– Jag försökte hålla mig för skratt, säger Begovic till Metro.

2017-03-20 19:35:18

Chelsea och Manchester U nited har mötts två gånger under säsongen och båda matcherna har innehållit dispyter mellan Antonio Conte och José Mourinho. Vid båda tillfällena har Asmir Begovic suttit på bänken och haft perfekt överblick över händelserna. Reservmålvakten hade naturligtvis hellre varit på planen, men han medger till Metro att det var mer underhållande än vanligt att sitta bredvid.– Jag satt på första parkett för att uppleva ett väldigt roligt sidlinjesspektakel.En reservmålvakt brukar inte ha speciellt många utmaningar under en match normalt sett. Möjligtvis behöver han vara någorlunda alert ifall förstamålvakten skulle åka på en skada, men mer än så brukar det inte vara. Under mötet med Manchester United hade dock Begovic en helt annan typ av problem att brottas med.– Varje gång som kameran zoomade in på dem (Conte och Mourinho), tänkte vi på bänken "håll masken, skratta inte åt dem". Det var så roligt, jag försökte att inte skratta.De flesta anar nog att Conte och Mourinho inte är bästa vänner och Asmir Begovic som har en bättre inblick än de flesta, gör samma analys.– Jag tror inte att de gillar varandra särskilt mycket.Antonio Conte och José Mourinho hamnade i en intensiv ordväxling under Chelseas vinst i FA-cupen mot Manchester United. Chelseas reservmålvakt Asmir Begovic njöt av underhållningen som de båda coacherna bjöd på. – Jag försökte hålla mig för skratt, säger Begovic till Metro.Chelseas italienska manager har gjort sin matematik, och kommit fram till vad som krävs för att Chelsea slutligen ska kunna ta ligatiteln.Man bör kalla saker vid dess rätta namn, sa Olof Palme redan för 40 år sedan.Återigen ledde David Luiz Chelseas backlinje på ett föredömligt sätt: vinst med 2-1 igår mot Stoke. Brasilianaren är av förklarliga skäl nöjd med segern som befäste ligaledningen.Chelsea har haft en del tuffa bortamatcher på sistone, vilket tvingat Conte att tänka utanför den taktiska boxen.En av säsongens tuffaste matcher slutar tillslut med en Chelseaseger, men det satt långt inne och var inte en helt övertygande seger.Antonio Contes blå segertåg åkte till spelbolagsarenan i Stoke för att ta ytterligare kliv mot Premier League-titeln. Det blev dock svårare än tänkt - trots ett sanslöst numerärt överläge vad gäller målchanser såg det länge ut att gå mot delad pott. Men som så många gånger tidigare den här säsongen, går saker och ting Chelseas väg till slut.I dagens tuffa bortamatch mot Stoke City så ser det ut som om Chelsea får klara sig utan sin största stjärna Eden Hazard, som enligt rapporter missar matchen med en muskelskada.Vad handlar detta om i ett Chelseasammanhang kan man fråga sig? Först och främst heter Elakeedvin Stefan i verkligheten, en trogen Luleåsupporter som tippat CSS Chelseatipset varje år sen nystarten 2011! För det andra var elakeedvin bäst i månadstävlingen i februari, ohotad! En tröja från Chelz Shop blev belöningen som vanligt.Serieledarna åker till ett regnigt Stoke för att ta ytterligare kliv mot titeln.