Stamford Bridge, 1954.

Beslut om nya Stamford Bridge nästa vecka

Onsdag 11 januari blir en ödesdag för de nuvarande planerna av en utbyggnation av Chelseas hemmaarena.





Hammersmith and Fulham Council har gett sitt stöd åt förslaget, men på grund av projektets stora omfattning blir processen längre och ytterligare godkännande behövs.



Stamford Bridge tar idag 41.663 åskådare, vilket gör den till



Förslaget på att bygga om Nästa vecka, närmare bestämt onsdag, får Chelsea veta om planerna på att bygga om Stamford Bridge är genomförbara. Förslaget att göra om hemmastadion till en arena med 60 000 sittplatser kommer då presenteras för Hammersmith and Fulham council planning and development control committe, kommunens stadsplanerings- och utvecklingsförvaltning. Efter mötet klockan 19.00 förväntas rådet meddela sitt beslut.Hammersmith and Fulham Council har gett sitt stöd åt förslaget, men på grund av projektets stora omfattning blir processen längre och ytterligare godkännande behövs.Stamford Bridge tar idag 41.663 åskådare, vilket gör den till Premier League åttonde största arena storleksmässigt. Chelsea har spelat på The Bridge sedan klubben bildades 1905.Förslaget på att bygga om kom allmänheten till känna för ett och ett halvt år sedan, och i november 2015 togs beslutet om att ta planerna vidare. Förhoppningsvis faller onsdagens möte ut till klubbens fördel och steg närmare en utbyggd hemmaborg tas.

0 KOMMENTARER 199 VISNINGAR 0 KOMMENTARER199 VISNINGAR GABRIEL ZETTERSTRÖM

gabriel.wzetterstrom@gmail.com

På Twitter: @gzetterstroem

2017-01-05 22:04:04

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-05 22:04:04

Chelsea

2017-01-05 02:30:00

Chelsea

2017-01-04 23:10:00

Chelsea

2017-01-04 23:08:17

Chelsea

2017-01-03 16:40:00

Chelsea

2017-01-03 00:08:00

Chelsea

2017-01-01 10:30:25

Chelsea

2016-12-31 17:59:12

Chelsea

2016-12-30 19:44:00

Chelsea

2016-12-30 17:10:28

ANNONS:

Onsdag 11 januari blir en ödesdag för de nuvarande planerna av en utbyggnation av Chelseas hemmaarena.En frustrerande insats leder tillslut till förlust på White Hart Line, och Chelseas svit av 13 raka vinster är således över.Ligaledarna Chelsea gästade Tottenham på White Hart Lane för sista gången i Premier League. Det var en match med mycket på spel och Tottenham visade sig vara det bättre laget för dagen.Chelsea gästar White Hart Lane och Tottenham i en match där serieledarna har en chans att slå Premier League-rekordet på antal segrar i rad. Årets första match förväntas bli en jämn historia och en tuff match mellan de två Londonklubbarna då Chelsea satsar på att slå rekord samtidigt som Tottenham försöker hänga med i toppen.Uppdatering: Vi fick under eftermiddagen ett kort svar på missnöjesmailet till Viasat, som vi publicerat i sin helhet här på Facebook och som vi delat på vår hemsida på SvenskaFans och vi har även bemött det nu under kvällen. Vårt svar kommer först. Vi tror med detta inte på någon fortsättning då Viasats svar, inte allt för oväntat, tyvärr gick i linje med deras ståndpunkt fram tills nu. Tack till ALLA, både Chelseasupportrar och supportrar till andra lag i Premier League, för ert stöd.Året avslutades med ännu en seger för Chelsea, den trettonde i rad. Trots att Chelsea nu tangerat rekordet i raka segrar, leder tabellen och har skyttekungen i sitt lag så väljer Viazlat att gång på gång visa andra lags matcher på sina kanaler. Jag rekommenderar er alla att läsa och dela det brev som CSS skickat till Viazlat.Segertåget och den rekordbrytande trenden rullar vidare ända in i 2017. Stoke ställde till problem för Chelsea i delar av matchen, men i slutändan visade sig Londonlaget vara det starkare, och är nu uppe på magiska 13 raka vinster.Mail från Chelsea Supporters Sweden till Viasat. Vi uppmanar samtliga av våra medlemmar, forumsbesökare och anhängare på Facebook att själva maila Viasat för att påvisa vårt gemensamma missnöjde! Gå in på deras sida på Facebook eller lägg ditt mail direkt till webbsport@viasat.se!Efter att i senaste matchen på Boxing Day slagit klubbrekordet i antal vunna matcher i rad i Premier League är det nu dags för Chelsea att spela årets sista match. Motståndarna denna gång är Stoke, och förutom tre poäng jagar Chelsea även Arsenals rekord på 14 vunna matcher i rad.