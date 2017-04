Bournemouth - Chelsea 1-3

Chelsea kunde säkert och stabilt ta med sig tre nya poäng från Dean Court, och inför slutrushen i Premier League ser laget starkt och harmoniskt ut. Eden Hazard nätar ännu en gång, och har nu tangerat sitt personliga säsongsrekord.

Conte valde att mönstra en väntad elva, där utropstecknet är att Victor Moses har bedömts som tillräckligt återhämtad för att få spela från start. Även Bournemouth har fått förstärkning i form av Adam Smith som också han varit skadad.Hemmalaget Bournemouth får matchens första chans redan i den andra minuten, men det är ingen Bournemouthspelare som skapar chansen. Istället är det David Luiz som ska rensa undan ett inspel, men han får en riktig snedträff och det blir ett avslut mot det egna målet som Courtois får parera till en hörna med en fin räddning. Bournemouth är inledningsvis laget som håller i taktpinnen, och Chelsea ser inte riktigt ut att vara 100.procentiga. Detta leder till att Moses drar på sig matchens första gula kort redan i den 7:e minuten.Efter ett tag letar sig Chelsea in i matchen allt mer, utan att skapa några större farligheter. I den 16:e minuten får Bournemouth ett farligt läge efter att Wilshere hittat en öppnande passning till Fraser, men den sistnämnda bränner skottet en bra bit utanför. Minuten därpå för Victor Moses bollen på kanten, och gör ett fint inspel till Costa som tar emot bollen.Costa vänder bort sin försvarare och går på avslut, men får dock en riktig snedträff. Snedträffen träffar Adam Smith på skallen och bollen letar sig aningen retfullt in i Borucs högra hörn., och målet skrivs på Adam Smith.Direkt därefter skapar Chelsea ännu en kontring, och Kante spelar fint fram bollen till en djupledslöpande Hazard.Hazard gör inga misstag när han får komma fri mot målvakten, och med en skottfint rundar han Boruc och kan rulla in bollen i öppen kasse. Eden Hazard . Chelsea visar ännu en gång sin höga effektivitet, som har varit ett signum den här säsongen.I den 26:e minuten får Bournemouth frispark i ett mycket farligt läge precis utanför Chelseas straffområde, men skottet tar i muren och Chelsea kan rensa undan. Strax därpå, i den 28:e minuten, får Afobé ett oerhört farligt läge efter att Daniels gjort en fint inlägg från vänsterkanten. Afobé slänger sig fram och får träff med sin högerfot, och en slängande Courtois i målet får se bollen ta i stolpen. Bournemouth visar att man inte tänker vika ner sig trots Chelseas ledning.I den 33:e minuten får Chelsea en fin möjlighet efter att Kante gjort en mycket bra brytning i mitten av planen. Bollen går till Pedro som spelar vidare fram mot Costa, men Costas avslut lämnar mycket att önska och går utanför efter att ha tagit på en Bournemouthspelare. Den efterföljande hörnan blir farlig även den, men Boruc kan rädda ett avslut från Pedro.Strax därpå får även Moses ett farligt läge efter att Chelsea spelat sig igenom Bournemouth, men hans slängnick går utanför.Chelsea ser ut att ha full koll på matchen i detta skede, men i Premier League kan det vända fort.Det enda som kan krävas är ett skott utanför straffområdet som styrs aningen på en försvarare, vilket är precis det som händer då Joshua Kings drar på ett skott som styrs på David Luiz och borrar sig upp i Courtois vänstra kryss.Joshua King, och Bournemouth får kontakt precis innan halvleken är över.Bournemouth börjar andra halvleken om man avslutade första, och man får snabbt ett farligt läge då Fraser går på avslut, men bollen letar sig precis utanför Courtois mål. Chelsea börjar dock leta sig in i matchen, och i den 55:e minuten borde Costa ha gjort mål efter ett fint inspel av Alonso, men Costa missar bollen och Bournemouth kan rensa undan.Strax därpå drar Kante på sig Chelseas andra gula kort, och Bournemouth får samtidigt frispark i ett bra läge, men bollen tar på täckande Chelseaspelare och Courtois kan plocka ner den. Bournemouth ser verkligen ut att vilja ha med sig en poäng, men i den 68:e minuten ordnar Costa en frispark strax utan för Bournemouth straffområdet.Det blir Marcos Alonso som stegar fram för att slå den, och med ett av säsongens finaste avslut knorrar han bollen över muren och in i Boruc vänstra hörn. Oerhört vackert mål, ochHowe på hemmabänken väljer att agera, och tar Ibe och Mousset istället för Pugh och Afobé. Bytena ser ut att betala av sig då Ibe lyckas skapa en del oreda i Chelseförsvaret, men utan att lyckas få fram någon målchans. I den 80:e minuten får Moses chansen att stänga matchen helt och hållet, efter att han fint trixat sig igenom Bournemouthförsvaret, men Boruc står för en fin räddning på Moses avslut.Conte gör sitt första byte i den 85:e minuten när Fabregas får komma in istället för Hazard, och samtidigt gör Howe sitt sista byte när Gradel kommer in istället för Fraser. I detta skede har Chelsea dock full kontroll över matchen, och Bournemouth tillåts hålla i bollen rinner tiden iväg. Även Willian får komma in i slutminuterna, och ut kliver Pedro. Domaren lägger till 3 minuter, och på stopptid får även Zouma komma in istället för Moses. Minuterna rinner iväg, och Chelsea kan resa tillbaka till London med tre nya poäng i bagaget.Bournemouth visade att man inte tänkt vika ned sig mot serieledarna, och man bjöd framförallt under första halvleken upp till dans. Chelsea visade dock att man har rutinen och självsäkerheten att kunna stå emot, och sedan ta över matchen. Effektiviteten framåt, som har varit ett signum under säsongen, fortsatte även i denna match, och med 5 skott på mål fick man 3 boller i det. Segertåget rullar vidare in i Premier Leagues slutfas, och i nuläget ser laget mycket starkt och harmoniskt ut.Courtois; Azpilicueta - Luiz - Cahill; Moses - Kante - Matic - Alonso; Pedro (ut 87’) - Costa - Hazard (ut 85’)Begovic, Terry, Willian (in 87’), Chalobah, Batshuayi, Zouma, Fabregas (in 85’)Moses, Kante, PedroSmith (självmål), Hazard, AlonsoBoruc; Cook - Francis - Smith - Daniels; Pugh (ut 71’) - Arter - Wilshere - Fraser (ut 85’); King; Afobe (ut 77’)Allsop, Smith, Cargill, Ibe (in 71’), Mousset (in 77’), Cook, Gradel (in 85’)Arter, GradelKing: 45 % / 55 %5/1 - 11/54 / 47 / 10Andre Marriner