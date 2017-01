Brentford blir nästa motståndare för Antonio Contes Chelsea

Brentford nästa i FA-cupen

Efter att ha besegrat Peterborough på hemmaplan med 4-1 väntar Brentford på hemmaplan i den fjärde rundan av FA-cupen





Senast lagen möttes var för fyra år sedan då de två Londonlagen ställdes mot varande i FA-cupen år 2013. Efter en 2-2 match på Griffin Park väntade omspel på Stamford Bridge där Chelsea spännde musklerna och vann till slut med 4-0 efter mål av bland annat Frank Lampard. Förre detta Chelseatalangen Josh McEachran spelar för Brentford som ligger på en 14:e plats i



John Terry fick syna det röda kortet under matchen mot Peterborough efter en tackling mot Lee Angol och är därmed avstängd i de tre kommande matcherna. Kevin Friend tvekade inte med att visa upp det röda kortet och Terry fick kliva av redan i den 67:e minuten. Terry var dock snabb med att meddela på Instagram att han tänker överklaga kortet och även Antonio Conte har uttalat sig om att Chelsea kan komma att överklaga avstängningen. Chelseas lagkapten har haft en frustrerande säsong då han har dragits med skador och bara fått spela 6 minuter i Premier League sedan September.



Lottningen i sin helhet finns nedanför:



Tottenham v Wycombe Wanderers



Derby County v Leicester City



Oxford United v Newcastle eller Birmingham City



AFC Wimbledon eller Sutton United v Cambridge United eller Leeds United



Plymouth Argyle eller Liverpool v Wolverhampton Wanderers



Southampton or Norwich v Arsenal



Lincoln or Ipswich v Brighton & Hove Albion



Chelsea v Brentford



Manchester United v Wigan Athletic



Millwall v Watford



Rochdale v Huddersfield Town



Burnley eller Sunderland v Fleetwood eller Bristol City



Blackburn Rovers eller Barnsley v Blackpool



Fulham v Hull



Middlesbrough v Accrington Stanley



Crystal Palace eller Bolton v Manchester City





Källa: Chelsea tog en bekväm seger hemma mot Brentford under söndagen och efter måndagens lottning står det klart att Brentford blir nästa motståndare. Brentford avancerade efter en solid 5-1 seger på hemmaplan mot Eastleigh och nu väntar en betydligt tuffare motståndare för Londonlaget som kommer att göra den korta resan till Stamford Bridge för att ta sig ann Antonio Contes mannar.Senast lagen möttes var för fyra år sedan då de två Londonlagen ställdes mot varande i FA-cupen år 2013. Efter en 2-2 match på Griffin Park väntade omspel på Stamford Bridge där Chelsea spännde musklerna och vann till slut med 4-0 efter mål av bland annat Frank Lampard. Förre detta Chelseatalangen Josh McEachran spelar för Brentford som ligger på en 14:e plats i Championship . Alla matcher av den 4:e omgången i FA-cupen kommer att spelas mellan den 27-30 januari, matchdatumen kommer att färdigställas inom kort. Inga av topplagen i Premier League ställdes mot varandra och har bra möjligheter att avancera vidare till nästa runda.John Terry fick syna det röda kortet under matchen mot Peterborough efter en tackling mot Lee Angol och är därmed avstängd i de tre kommande matcherna. Kevin Friend tvekade inte med att visa upp det röda kortet och Terry fick kliva av redan i den 67:e minuten. Terry var dock snabb med att meddela på Instagram att han tänker överklaga kortet och även Antonio Conte har uttalat sig om att Chelsea kan komma att överklaga avstängningen. Chelseas lagkapten har haft en frustrerande säsong då han har dragits med skador och bara fått spela 6 minuter i Premier League sedan September.Tottenham v Wycombe WanderersDerby County v Leicester CityOxford United v Newcastle eller Birmingham CityAFC Wimbledon eller Sutton United v Cambridge United eller Leeds UnitedPlymouth Argyle eller Liverpool v Wolverhampton WanderersSouthampton or Norwich v ArsenalLincoln or Ipswich v Brighton & Hove AlbionChelsea v BrentfordManchester United v Wigan AthleticMillwall v WatfordRochdale v Huddersfield TownBurnley eller Sunderland v Fleetwood eller Bristol CityBlackburn Rovers eller Barnsley v BlackpoolFulham v HullMiddlesbrough v Accrington StanleyCrystal Palace eller Bolton v Manchester CityKälla: Chelseafc.com

0 KOMMENTARER 82 VISNINGAR 0 KOMMENTARER82 VISNINGAR SEBASTIAN HANSEN

2017-01-09 22:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-01-09 22:31:00

Chelsea

2017-01-09 13:18:00

Chelsea

2017-01-08 21:45:00

Chelsea

2017-01-08 19:57:02

Chelsea

2017-01-08 17:51:00

Chelsea

2017-01-07 20:14:00

Chelsea

2017-01-07 16:33:30

Chelsea

2017-01-07 11:39:15

Chelsea

2017-01-06 19:39:39

Chelsea

2017-01-06 16:25:00

ANNONS:

Efter att ha besegrat Peterborough på hemmaplan med 4-1 väntar Brentford på hemmaplan i den fjärde rundan av FA-cupenKaptenen var äntligen tillbaka på plan i gårdagens FA-cupmatch mot Peterborough men vinsten till trots så lämnade kvällen en besk eftersmak.Efter två lyckade sejourer i först Watford och nu senast i Bournemouth väljer Chelsea att kalla hem den talangfulle, holländske försvararen.FA-cupens tredje omgång och Chelsea mötte League One laget Peterborough United. Hemmaspelande Chelsea var storfavoriter på förhand men det har skett skrällar i FA-cupen förut. Trots att det var många rotationer i truppen så var resultatet föga överraskande. Chelsea vann matchen med 4-1.Chelsea gjorde vad man skulle och besegrade League One-laget Peterborough med klara 4-1 och avancerade därmed till fjärde omgången av FA Cupen.Chelsea ser ut att återkalla Nathan Aké som för tillfället är på lån hos Bournemouth.Chelsea går in i FA Cupen i den fjärde omgången då Peterborough gästar Stamford Bridge i ett möte där Kurt Zouma gör comeback.Chelseas tränare indikerar att han hoppas kunna lägga till ett eller två tillskott till truppen i januari.Conte bekräftade under presskonferensen inför mötet mot Peterborough att det äntligen blivit dags för Kurt Happy Zouma att göra en efterlängtad comeback.CSS missnöjesmail till Viasat får fortsatt uppmärksamhet när Olof Lundh nu tar upp problematiken i sin krönika på Fotbollskanalen.