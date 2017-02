Burnley - Chelsea 1-1

Burnley visade att man är precis så starka på hemmaplan som statistiken visar, och Chelsea reser tillbaka till London med endast en inplockad poäng. Det var en tuff match i klassisk brittisk anda vi fick se, och Chelsea har efter den 10 poäng till närmsta konkurrent i ligan.

Det blev en väntad startelva mönstrad av Conte under en snö-regnig söndag i Lancashire, där Pedro får fortsatt förtroende framför Willian i Chelsea s offensiva trio. På bänken fick Aké ta plats denna gång, efter att Terry fått en stämpling under träning, vilket gav honom ett jack i foten som fått sys. I Burnley blev det två nyförvärv från start, då både Brady och Westwood fått förtroendet av Sean Dyche.Matchen startar med ett relativt högt tempo, där Burnley inledningsvis har en mycket hög utgångsposition för att störa Chelsea i uppspelen. Matchens första stora utropstecken bjuder David Luiz på, då hans vanligtvis yviga kaluffs är uppsatt i en tofs, vilket ger ett helt nytt utseende till den hårfagre brasilianaren.I den 6:e minuten bjuder Costa och Hazard på fint spel, då den förnämnda smeker fram en fin djupledsboll till Hazard, men belgaren får dålig träff på avslutet och Heaton kan enkelt rädda. Bara minuten där på vrider dock Chelsea upp tempot igen, efter att Hazard vackert breddat ut bollen i Moses som, trots att han får en spark på foten, driver upp till Burnleys straffområde där han fint passar in bollen till Pedro.Pedro tar emot och drar av ett välplasserat, lågt skott i det vänstra hörnet som Heaton inte kan nå när han slänger sig.Burnley vill dock inte vika ner sig, och i den 10:e minuten anfaller man fint längst Chelseas vänsterkant, och får till ett inspel som sånär letar sig framt till Barnes innan Chelsea kan rensa undan. Detta leder till en fin omställningsmöjlighet, men anfallet tar stopp efter att Burnleyspelare sparkat ner Hazard och kapat Costa. Inga kort denna gång, och efterföljande frispark kan Heaton enkelt skopa upp.Matchen avtar något i tempo efter det, då Chelsea inte känner någon stress att anfalla, utan kan istället spela runt bollen inom laget. I den 23:e minuten får Burnley en frispark i mycket farligt läge efter slarvigt spel av Matic som kapar Barton.Det blir nyförvärvet Brady som får ta den med sin vänsterfot, och det är en oerhört vacker frispark han får till, som skruvar sig runt muren innan den går i krysset till höger om en fyllt utsträckt Courtois.Chelsea skruvar upp tempot efter målet, men även Burnley har fått förnyad energi och båda lagen spelar bra fotboll. I den 36:e minuten får högerbacken Lowton ett friläge med Courtois efter en fin framspelning av Barton, men Courtois visar varför han är Premier League s bästa målvakt i nuläget och parerar Lowtons låga skott. Räddningen leder direkt till om omställning i ett tre-mot-tre läge, men Hazard fastnar på försvarande Burnleyspelare.Chelsea lyckas inte skapa några fler riktiga chanser efter det, och man går till pausvilan med ett oavgjort resultat.Andra halvleken fortsätter där den första slutade, med två lag som ser riktigt spelsugna ut. Burnley är laget som får den första farliga chansen redan efter två minuter efter två stora misstag från först Matic, som nickar bollen till Barnes som kan ställa om i en två-mot-två-situation, och sedan Luiz som släpper Barnes pass vilket leder till att den går fram till Gray, vars avslut Courtois dock enkelt kan rädda.I den 53:e minuten snor Costa åt sig bollen efter slarv från Mee, men trots fina vändningar och vridningar i straffområdet får han aldrig riktigt utrymmet för att avsluta på mål, och Burnleyförsvaret får undan bollen.I takt med att snöfallet ökar på arenan försöker Chelsea skapa fler chanser, men man kommer aldrig riktigt fram till de där farliga lägena. Azpilicueta är den som kommer närmast med ett skott från utanför straffområdet som går strax över det högra krysset. För att förändra detta väljer Conte att ta in Fabregas istället för Matic i den 67:e minuten.I den 69:e minuten driver Hazard fint upp på offensiv planhalva, men som så många gånger förr väljer motståndarna att sparka ner honom när de inte kan nå bollen, och matchens första gula kort delas ut till Westwood. Fabregas tar hand om efterföljande frispark, men Burnley kan få undan bollen utan större problem. Kort därpå få Willian komma in istället för Victor Moses Bytena ger dessvärre inte önskad effekt, och ett effektivit Burnleyförsvar gör att Chelseaanfallet inte lyckas skapa några farliga chanser, I matchens slutminuter får även Batshuayi komma in till förmån av Pedro, men minuterna tickar på och fyra minuter läggs till, men även dessa rinner iväg och matchen slutarDet blev en mycket tuff match, och Burnley visade varför man är ligans tredje bästa lag på hemmaplan. Chelsea fick aldrig riktigt igång sitt spel och lyckades inte skapa så många chanser, samtidigt som Burnley spelade ett effektivt spel som Chelsea hade vissa problem med. Flera spelare i Chelsea, kanske framförallt Diego Costa , hade inte sin bästa dag på jobbet, mycket på grund av att Burnleys defensiva spelare gjorde det mycket svårt för Chelseas anfallare. Samtidigt visade sig bristen i Chelseas anfallspel att när spelet längst marken inte fungerar så har man inte riktigt någon plan B. Den enda spelare i offensiven att slå inlägg mot är Costa, då varken Pedro, Hazard eller Willian är några giganter i luftrummet. Trots detta är det nu 10p till närmsta konkurrent i ligan.Top of the league, havin’ a laugh.: Heaton; Lowton - Keane - Mee - Ward; Boyd - Barton - Westwood - Brady (ut 65’); Barnes; Gray (ut 82’)Robinson, Flanagan, Tarkowski, Darikwa, Arfield (in 65’), Vokes (in 82’), Berg GudmundssonWestwood, Lowton, BartonBradyCourtois; Azpilicueta - Luiz - Cahill; Moses (ut 72’) - Kante - Matic (ut 67’) - Alonso; Pedro (ut 85’) - Costa - HazardBegovic, Zouma, Aké, Fabregas (in 67’), Willian (in 72’), Chalobah, Batshuayi (in 85’)Luiz, FabregasPedro39 % / 61 %5/4 - 7/31 / 115 / 11Kevin Friend