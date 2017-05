Siktar på seger.

Cahill: ”Erfarenheten gynnar oss”

Chelsea har efter vinsten mot Middlesbrough tre matcher på sig att ta hem ligatiteln, men Gary Cahill siktar på vinst redan på fredag mot West Bromwich.





”Det är en vinst till som krävs, och vi har två matcher på hemmaplan och en borta, så vi har ett bra läge. Om något så måste vi kunna njuta av det här. Efter Tottenhams resultat mot West Ham så var vi av naturliga skäl glada på träningen efter och alla kändes taggade.”



”Alla gick ut och njöt av situationen och pressen försvann något, även ifall det inte alltid innebär något bra då du tar det lite lugnt och kanske inte gör rätt saker. Grabbarna gjorde dock vad de skulle, skapade chans på chans mot Middlesbrough och nu behövs bara en vinst till.”



”Jag njuter mer nu än vad jag gjorde för en eller två veckor sedan när det var tight, vi vann och Tottenham vann, och pressen kändes verkligen. Vi har fortfarande press på oss då vi måste vinna ytterligare en match, men med tanke på hur vi spelar så finns det ingen anledning till att inte ha självförtroende. Vi gör rätt saker, det är inga omständigheter. Vi jobbar på samma sätt och förbereder oss på samma sätt, alla vill vinna nu mer än någonsin så låt oss göra det.”



”Det kommer bli en tuff match mot West Brom, det är det alltid. Det är aldrig bekvämt och vi måste vara medvetna om det, men vi ser fram emot att få göra jobbet.”



För två år sedan när Chelsea senast vann titeln så var det en liknande situation, då man vann serien med tre omgångar kvar. Cahill tror att den erfarenheten gynnar laget inför avslutningen.



”Det känns likadant, då vann vi rätt tidigt och i en av matcherna efter att vi hade vunnit så förlorade vi mot West Brom, Cesc blev utvisad.”



”Det var något bekvämare senast men avslutningen är alltid densamma, det finns alltid ett läge på säsongen när det är väldigt tight i tabellen, när andra lag sätter press och man måste vinna.”



”Det hjälpte oss den här gången, att ha erfarenhet av det. Vi är en bra position nu och skulle vi tappa så skulle det vara fruktansvärt.”



I den senaste matchen blev John Terry inbytt, vilket innebär att Gary Cahill fick lämna ifrån sig kaptensbindeln som han annars burit hela säsongen.



2017-05-10 16:00:00

