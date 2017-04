Cahill: "Fortfarande i en bra position"

Trots förlusten hemma mot Crystal Palace så erkände en besviken Gary Cahill att Chelsea har satt sig själv i en position där man har full kontroll över resten av säsongen.

Efter tretton raka segrar hemma på Stamford Bridge i alla tävlingssammanhang så tog segersviten slut mot Crystal Palace . Trots ett tidigt ledningsmål så tog Crystal Palace över ledningen bara minuter senare efter mål av matchens lirare Wilfried Zaha och Christian Benteke som nätade mot Chelsea för femte gången. Det var en besviken men långt ifrån uppgiven Gary Cahill som mötte pressen efter matchen."Först och främst så är vi besvikna", sa Cahill. "Vi hade chansen att vinna matchen och ta tre poäng till på hemmaplan där vi har varit så pass starka under säsongen.""Crystal Palace gjorde det svårt för oss och förtjänar beröm. Första 15 minuterna var galna innan det lugnande ner sig lite och var spel mot ett mål. Vi hade massvis med chanser, halvchanser, inlägg från kanten men bollen ville helt enkelt inte leta sig in i nätet.""Jag tycker att vi spelade klart godkänt. Det var inte vår bästa insats men vi har också spelat sämre under säsongen. Om man tittar på antal chanser skapade och bollinnehav så gjorde vi okej ifrån oss men vi alla vet att det inte handlar om statistik utan att sätta bollen i mål. Vi har fortfarande satt oss själva i en väldigt bra position då vi ligger sju poäng före nästa konkurrent."Redan på onsdag väntar nästa match hemma mot jagande Manchester C ity, en match som kan visa sig vara avgörande för säsongens utgång. Manchester City spelar senare under dagen borta mot Arsenal och har chansen att ta in tre poäng på Chelsea."Det är inget snack om saken att det är mer press på oss nu efter dagens match. Om vi hade vunnit i dag så hade det tagit bort en del av pressen men ibland så spelar man bättre under mer press.""Vi är besvikna men nu är det dags att ladda batterierna och vara redo inför nästa match. Saker och ting har gott väldigt bra för oss under säsongen men i dag var inte vår dag. Onsdagens match är viktig för alla."Källa: Chelseafc.com