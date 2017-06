Chelsea 2016/17 i siffror – del 1

Chelsea-redaktionens Niklas Isaksson ser tillbaka på säsongen som gått i siffror. Vilka presterade vad och hur ser framtiden ut?





Vilka som presterat och hur ska vi nu titta närmare på och vi börjar längst bak med målvakterna.



1 Asmir Begovic Bosnien 1987 13 Thibaut Courtois Belgien 1992 37 Eduardo Portugal 1982

Att Thibaut Courtois är vår självklare förstemålvakt är lika självklart som att Asmir Begovic var vårt andreval. Bakom dem hittar vi sedan Eduardo som hittat en stabil position utan speltid.



Antal matcher

Spelare PL FA Cupen Ligacupen Totalt Thibaut Courtois 36 3 0 39 Asmir Begovic 2 3 3 8 Eduardo 0 0 0 0

Courtois lyckades i 17 av sina 39 matcher att hålla nollan vilket ger en procentsiffra på 44%. För Begovic blev det två nollor, 25%. Fullt godkända siffror för båda och för Courtois räckte hans 16 nollor i



Antalet insläppta mål för Chelsea totalt blev 44 varav 32 gjordes mot Courtois och 12 mot Begovic. Insläppta mål per match därmed 0,82 för Courtois och 1,50 för Begovic. Ingen imponerande siffra för Begovic, men till hans försvar hade han inte riktigt samma försvar som Courtois då Begovic ofta spelade i ett reservbetonat lag och inte med stabila trion



Av de 47 matcher Chelsea spelade under säsongen blev det sju förluster och av dessa vaktade Courtois målet i fem och Begovic i två. Vinstprocent för Courtois blev hela 79% och för Begovic 75%.





Med 79% vinster och 44% nollor dominerade Thibaut Courtois under säsongen.



Sedan Premier League-pokalen höjdes inne på ett fullsatt Stamford Bridge har Begovic hunnit tacka för sig i Chelsea då han i och med övergången till AFC



Avslutningsvis får en av Chelsea-redaktionens nytillskott Axel Persson svara på ett par frågor angående målvaktssituationen i Chelsea.





Först, kan du ge en kort sammanfattning hur Chelseas målvakter presterade under säsongen?

Thibaut Courtois var föga förvånande nummer ett hela säsongen, och hans säsong måste ses som mycket vass. I enlighet med resten av försvarsspelet så presterade Courtois mycket stabilt och verkar ha slipat bort de misstagen vi stundom trots allt har fått vänja oss vid av honom. Flera matchavgörande räddningar gör dessutom att betyget höjs ytterligare, jag minns framförallt den på van Aanholts volleyskott i slutsekunden på Stadium of Light i December som ett speciellt ögonblick. Resten av målvaktsuppsättningen hade inte mycket att stå i under säsongen, Begovic agerade matchotränat med ändå stabilt när chansen gavs till honom i cupernas tidiga skeden.



Just Asmir Begovic lämnar Chelsea nu, vem blir vår nye back-up?

De senaste rapporterna gör gällande att allt tyder på att Willy Caballero tar Begovic plats bakom Courtois i uppsättningen. Caballero känns som en väldigt kapabel back-up, vilket han visade i City där han skötte sig bra när chansen gavs. Rutinerad och fullt duglig, och accepterar dessutom att sitta på bänken, är väl precis de egenskaperna man vill ha hos en andramålvakt.



Vår givne nummer ett, Thibaut Courtois, är fortfarande bara 25 år. Kommer han bli Chelsea trogen och en framtida Chelsea-legendar?

Hans lojalitet har väl aldrig känts helt hundraprocentig, även fast det inte är något konstigt med rykten kring en målvakt av Courtois kaliber.

Det snackades om att han ville flytta tillbaka till Spanien förra sommaren och nu går förhandlingarna om ett nytt kontrakt med klubben enligt uppgift trögt. Men man ska samtidigt ta allting man läser med en grävskopa salt då det är svårt att veta hur det egentligen ligger till, och om man väljer att bara kolla på prestation och gärning på planen så finns alla förutsättningar för Courtois att nå långt i Chelsea. Det råder inga tvivel om att det är en målvakt av världsklass.





Med de svaren lämnar vi målvaktssidan för denna gång och blickar fram mot genomgången av försvararna i del 2.

2017-06-20 21:43:00

