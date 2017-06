Chelsea 2016/17 i siffror – del 2

Chelsea-redaktionens Niklas Isaksson ser tillbaka på säsongen som gått i siffror. Vilka presterade vad och hur ser framtiden ut?

2 Branislav Ivanovic Serbien 1984 5 Kurt Zouma Frankrike 1994 6 Nathan Aké Holland 1995 24 Gary Cahill England 1985 26 John Terry England 1980 28 Cesar Azpilicueta Spanien 1989 30 David Luiz Brasilien 1987

Spelare PL FA Cupen Ligacupen Totalt Cesar Azpilicueta 38 6 3 47 Gary Cahill 37 3 3 43 David Luiz 33 3 2 38 Branislav Ivanovic 13 2 1 16 John Terry 9 3 2 14 Kurt Zouma 9 4 1 14 Nathan Aké 2 3 0 5

Spelare Mål Assist Gary Cahill 8 0 Cesar Azpilicueta 2 7 Branislav Ivanovic 1 1 David Luiz 1 0 John Terry 1 0 Kurt Zouma 0 1 Nathan Aké 0 1

Säsongen 2016/17 blev säsongen då Antonio Conte ändrade uppställning och då också hela Premier League . Det började dock inte lika lysande som det slutade... Dags för en genomgång av försvaret.Det var många som fick flashbacks från den hemska förra säsongen när Gary Cahill sprangs omkull mot Swansea i september och matchen till slut slutade 2-2. En match som följdes av 1-2 mot Liverpool och 0-3 mot Arsenal där Cahill på nytt stod för ett misstag som resulterade i ett baklängesmål. Matchens första mål i förlusten mot Liverpool var heller inget som gav Chelseas försvarslinje några bonuspoäng, och där och då såg det inte ut som att Chelsea sedan skulle rada upp sex raka nollor och tretton raka segrar.När John Terry parkerades på bänken var det Cahill som drog på sig kaptensbindeln och vår nye kapten hämtade sig från miserabla september där misstagen radades upp och klev tillsammans med resten av försvaret fram och ändrade säsongen till att bli en fantastisk sådan där försvaret imponerade i match efter match.En i listan som lämnade i januari är Ivanovic som efter nio år i Chelsea återvände till Ryssland. In i laget kom då istället Aké som hämtades hem från en lyckad lånesejour hos Bournemouth. Särskilt mycket spel i Chelsea blev det dock inte för vår Gullit-look-a-like.Siffrorna ovan gäller enbart spel i Chelsea vilket innebär att Akés tolv framträdanden, och även tre mål, för Bournemouth inte räknas med i denna sammanställning.Att Azpilicueta spelade samtliga 38 matcher i Premier League och samtliga 3420 minuter i dessa uppmärksammades i samband med medaljutdelningen på Stamford Bridge efter säsongens sista ligamatch. Faktum är dock att Azpilicueta faktiskt spelade i Chelseas samtliga matcher under hela säsongen. Varje minut i Ligacupen medan det i FA Cupen blev, förutom tre 90-minutare, två inhopp och en match där spanjoren byttes ut. Att säga att Azpilicueta var en nyckelspelare under säsongen vore långt ifrån en överdrift.Conte tillsammans med Azpilicueta.Den trebackslinje som Conte så framgångsrikt bytte till bestod ofta av trion Azpilicueta, David Luiz och Cahill. Faktiskt så ofta som 34 gånger. Siffror som tyder på att Chelseas defensiv klarat sig mycket bra ifrån skador och avstängningar och att Conte verkligen hittade en framgångsrik trio.I 40% av Chelseas matcher tvingades motståndarna lämna planen mållösa. Hull, Everton, Middlesbrough och West Brom lyckades under 180 minuter vardera inte med bedriften att betvinga Chelsea ett mål.En till nyckel till Chelseas framgång har under flera år varit målfarligheten hos försvararna. Den gånga säsongen var det främst en spelare som stack ut.Mest framgångsrike avslutare alltså Cahill som revanscherade sig duktigt efter sin taffliga säsongsstart. En spelare som tog över kaptensbindeln och bar den med bravur. Azpilicueta lämnade sin ytterbacksplats för en mer central plats i trebackslinjen och presterade ändå fina sju assist.Gällande varningar och utvisningar så höll sig Chelseas spelare ofta på rätt sida strecket och bland försvararna blev det till slut 20 gula kort och ett rött kort. Värst med varningar var David Luiz som synade det gula kortet sju gånger följd av Cahill med fem och Azpilicueta med fyra. Det röda kortet visades till Terry i FA Cup-mötet med Peterborough.Och så över till det som till slut blev ofrånkomligt. John Terrys sorti. Vår Captain Leader Legend tackade för sig med guldmedalj runt halsen på Stamford Bridge efter 717 matcher och lämnar naturligtvis ett djupt hål efter sig. Det finns spelare som kan ta hans plats på planen, det visar den gångna säsongen, men hans plats i omklädningsrummet, i våra hjärtan, i Chelsea. Den kan ingen ta. En enastående försvarare lämnar oss och John Terry kommer vara saknad. Definitivt.John Terry tackar för sig och hyllades rättmätigt på Stamford Bridge.Nathan Akés lyckade lån hos Bournemouth har nämnts, men vi har också fler spelare ute på lån som fick stanna hos sina tillfälliga arbetsgivare hela säsongen. Bland dem kan nämnas Andreas Christensen, Baba Rahman och Tomas Kalas som alla varit och nosat på en plats i Chelseas A-trupp och under sommaren kanske kan få en sista(?) chans att övertyga Conte och Chelsea att de har vad som krävs. Att fler försvarare behövs är givet med tanke på att Chelsea åter ska spela i Europa och med Terry borta är försvarsuppsättningen tunn. Vad sommaren har att erbjuda återstår dock att se...Liksom i del 1 avslutar vi denna del med att ställa några frågor till en av Chelsea-redaktionens medlemmar, denna gång till redaktörDet lättaste att peka på är att förra säsongens upplaga av Chelsea gjorde det mycket bättre i modellen 3-4-3 än i en fyrbackslinje. Rollerna passade spelarna bättre där David Luiz som en modern libero briljerade, där ytterbacken Azpilicueta bevisade att han var lika duktig som mittback och där Victor Moses och Marcos Alonsos arbetsvilja betalade av sig bra längst kanterna. Man hade också mycket hjälp av ett hårt arbetande mittfält där framför allt Kanté var med och städade upp säsongen igenom och givetvis underlättar det med en bra målvakt. Chelsea vann 30 av 38 matcher i ligan, vilket är smått fantastiskt, och det tackar vi lagarbetet som började med ett tryggt försvarsspel. Om man ska vara kritisk så släpptes det in 33 bollar vilket "bara" var tredje bäst i ligan och med rådande Champions League -spel i horisonten finns här utrymme till förbättring kommande säsong.Det kommer bli svårt. John Terry hade förvisso inte en stor roll på planen denna säsong, men det berodde mest på att han blev skadad och sedan inte lyckades ta sig tillbaka in i laget som spelade så bra i hans frånvaro. Matchen som slutade 3-0 till Arsenal, som blev den match där spelsystemet omarbetades, spelade inte Terry just på grund av sin skada. Däremot är jag säker på att hans ledaregenskaper präglat hela laget denna säsong och vi förlorar en enorm karaktär, den största i klubbens historia, vilket jag givetvis är orolig för. Fanbärarna börjar sina och det ska bli intressant att se vem som tar klivet upp och tar ansvar kommande säsong.Jag gillar inte idén på att punga ut 50 miljoner pund för en mittback som typ Bonucci eller Koulibaly. Tycker det är för mycket pengar för den typen av spelare, speciellt när vi har prövade Andreas Christensen i kulissen. Men att förstärka kanterna tycker jag vi bör göra för att kunna få bredd i truppen nu när vi kommer spela fler matcher och det är även här de hetaste ryktena cirkulerar just nu. Alex Sandro från Juventus hade nog inget lag i världen tackat nej till...Intressanta tankar och även om defensiven fungerade galant under större delen av säsongen har Conte en del att tänka på inför nästa säsong. Själv är jag beredd att hålla med Daniel gällande nyförvärvsfrågan då vi har en stabil förstaformation i försvaret och bakom dem en hel del prövade talanger som t.ex. Zouma och Christensen. Hur det blir i slutänden får vi snart se.I del 3 tittar vi närmare på mittfältet där allt från offensiva ytterbackar till anfallande yttrar får plats. Till dess,