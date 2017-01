Chelsea - Brentford 4-0 (2-0)

Chelsea hade inga problem att besegra Brentford i FA Cupens fjärde omgång och därmed säkra en plats i den femte omgången. Slutresultatet skrevs till klara 4-0 efter att Willian, Pedro, Ivanovic och Batshuayi stått för målen.

Lördagseftermiddagen bjöd på ett derby då Stamford Bridge gästades av Brentford . I Championship -lagets startelva fanns ett bekant namn i Josh McEachran som alltså återvände till Stamford Bridge, denna gång för att försöka förstöra helgen för de kungsblå.Antonio Conte valde att ändra en del i laget, precis som senaste matchen i FA Cupen. I målet fick Asmir Begovic som väntat förtroendet. John Terry var tillbaka efter sin avstängning och Kurt Zouma fick åter en plats i försvaret. Därtill gjorde Nathan Ake sitt första framträdande på planen sedan hans lån hos Bournemouth avslutades tidigare i år. Nathaniel Chalobah och Cesc Fabregas bildade mittfältspar och längst fram mönstrades Willian, Michy Batshuayi och Ruben Loftus-Cheek . De två av de som brukar figurera i Contes startelvor som också fick plats idag var Cesar Azpilicueta och Pedro. Trots många förändringar så kan Conte formera en riktigt stark startelva. Chelsea visade tidigt att man ville vinna denna match och avancera vidare i cupen. Efter knappa kvartens spel fick hemmalaget utdelning då Willian stegade fram och elegant knorrade in en frispark. Något vi inte varit bortskämda med på senare tid. Sex minuter senare vände Chelsea spelet snabbt och startade en omställning där Batshuayi passade fram Pedro som rullade in 2-0 vilket gav alla blåklädda en lugnande känsla inför de avslutande 70 minuterna.Chelsea hade några chanser till under den första halvleken och Loftus-Cheek testade Daniel Bentley som dock kunde se till att hemmalagets ledning stannade vid 2-0 när halvtidsvisslan ljöd.Andra halvlek startade inte som hemmafansen hoppats då Brentford kom in på planen med nyvunnet mod och förhoppningar om att kunna vända underläget. Lasse Vibe försökte vända runt Begovic som lyckades få tag i bollen framför fötterna på dansken. Även Nico Yennaris fick chansen att spräcka Begovics nolla, men lyckades inte heller. Samtidigt som Brentford försökte stack Chelsea upp emellanåt och Loftus-Cheek visade på nytt att han vill framåt och grämde sig efter att ha träffat ribban från ett fint läge.Efter dryga timmens spel ersatte Branislav Ivanovic en för dagen mycket bra Willian. Serben skulle några minuter senare punktera matchen då han startade en kontring och följde med upp för att serveras av Pedro och därefter trycka in 3-0 med ett säkert avslut. En annan som kom in var Kenedy som ersatte Azpilicueta direkt efter 3-0 målet. Ett byte som innebär att Kenedy inte kommer lånas ut då han nu är ”låst” för spel i Chelsea. Med kvarten kvar gjorde Conte sitt sista byte då Pedro gav plats åt Diego Costa . I vanlig ordning var brasse-spanjoren inblandad i en hel del när han äntrat planen, bland annat en passning till Ivanovic som gick omkull i en närkamp med straff som följd. Exekutor från elva meter denna dag var Batshuayi och belgaren gjorde inget misstag när han säkert satte matchens sista mål och fastställde slutresultatet till 4-0.Chelsea gjorde vad som krävdes och såg till att ta sig vidare i FA Cupen, något som inte alltid är enkelt och något som alla topplag inte alltid lyckas med trots svagt motstånd. Avancemanget säkrades samtidigt som flera av lagets viktiga kuggar fick vila inför de tuffa matcher som nu väntar med bortamatch mot Liverpool på tisdag och sedan hemmamatch mot Arsenal på lördag. En oerhört viktig vecka som kan innebära att Chelsea springer ifrån ytterligare i tabellen eller att kampen om titeln hårdnar.: Begovic - Zouma, Terry (c), Azpilicueta (Kenedy 70) - Pedro (Diego Costa 76), Fabregas, Chalobah, Ake - Willian (Ivanovic 64) Batshuayi, Loftus-CheekEduardo, Matic, Moses, HazardWillian 14, Pedro 20, Ivanovic 70, Batshuayi pen 81Chalobah 89Bentley - Egan, Dean (c), Bjelland - Colin, Yennaris, McEachran (Kerschbaumer 78), Woods, Barbet - Vibe (Jota 64), Sawyers (Hogan 64)Bonham, Field, Clarke, HofmannColin 55Michael Oliver41.042