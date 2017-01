Chelsea återkallar Nathan Aké

Efter två lyckade sejourer i först Watford och nu senast i Bournemouth väljer Chelsea att kalla hem den talangfulle, holländske försvararen.

Den numera 21-årige försvararen har tillhört Chelseas akademi sedan han värvades in från Feyenoord som 16-åring, och har under flera år tagit stora kliv i ungdomslagen. Under den senaste säsongerna har klubben istället för att behålla honom i ungdomsleden valt att låna ut honom, först till Reading i Championship under säsongen 2014/2015, och sedan till Watford säsongen därpå. Framförallt i "the Hornets" visade Aké framfötterna, med 24 framträdanden i Premier League under sin säsong i klubben, som kröntes med klubbens utmärkelse för årets unga spelare.

Inför den här säsongen var det Eddie Howe och Bournemouth som drog det längsta strået, och fick utnyttja holländarens tjänster. På sina 12 framträdanden har han lyckats göra tre mål, bland annat ett minnesvärt segermål på övertid hemma mot Liverpool på Vitality Stadium.

Akés prestationer i den rödsvarta tröjan har uppenbarligen imponerat på Antonio Conte, som nu väljer att göra något som ovanligt som att avbryta ett lyckosamt lån. Att avbryta lån i övrigt är inget ovanligt, i alla fall inte för Chelsea, men då brukar anledningen handla om dåligt med speltid, och en ny låneadress vara klar kort därpå. Så är inte fallet den här gången.

Aké har av många supportrar länge setts som en perfekt framtida spelare för framförallt den vänstra mittbacksposition, men även rollen som wing back. Huruvida Conte planerar att använda holländaren som en startspelare eller reserv återstår att se, men tydligt är att det är en klar deklaration av Contes goda tycke om Aké att kalla hem honom i förtid. Kanske för att slippa lägga stora summor på ytterligare en försvarare i januarifönstret?

Till Daily Mail sa Antonio Conte följande för bara några dagar sedan (läs igår, lördag):

"Aké är en mycket bra spelare och han har nu börjat spela i samtliga matcher för Bournemouth."

"Ärligt talat så tänker jag igenom situationen, han kan bli aktuell för oss redan det här fönstret."

Knappt 24 timmar senare blev ord till handling, och klubbens officiella hemsida bekräftade återkallandet. På sin Instagram tackar Aké Bournemouth och Eddie Howe med följande ord:

"Jag vill tacka fansen i Bournemouth, jag uppskattade verkligen min tid i klubben och har lärt mig massor. Jag vill även tacka tränaren, hans team och mina lagkamrater för deras stöd och önska dem fortsatt lycka till under resten av säsongen!"

Hur exakt Conte har tänkt att använda Aké ska bli spännande att se, men fram tills vi vet det hälsar vi holländaren varmt välkommen tillbaka till Chelsea!