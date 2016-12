Chelsea - Bournemouth 3-0 (1-0)

Det blå segertåget rullar vidare på annandagen med ett nytt klubbrekord: aldrig förr har Chelsea vunnit tolv raka matcher i Premier League.

Boxing Day-fotboll stod för dörren och Chelsea tog emot Bournemouth , tia i Premier League , hemma på Stamford Bridge. Förväntan byttes dessvärre till besvikelse när Viasat prioriterade Zlatan och ligasexan Manchester U nited vilket förpassade oss Chelseasupportrar till en djungel av ukrainska streams på Internets mörkare hörn. Det breda utbudet håller varierande kvalitet, därav en kanske bristfällig matchrapportering från matchens andra halvlek, för detta ber vi om ursäkt men skyfflar över ansvaret på Wenström & co.Antonio Conte tvingades till några förändringar, då målmaskinen Diego Costa och mittfältsdynamon N’Golo Kanté saknades på grund av avstängningar. Cesc Fàbregas gick väntat in och tog Kantés plats bredvid Matic, men på topp blev det en annan lösning än vad de flesta trott. Michy Batshuayi fick inte chansen nu heller, istället valde Conte att satsa på Hazard längst fram med Pedro och Willian på kanterna. Under matchens gång kom Hazard och Pedro att smidigt byta position emellanåt.Just Pedro började fint med ambitiösa djupledslöpningar. Eden Hazard visade sig som vanligt vara på spelhumör och rann igenom Bournemouthförsvaret ett antal gånger, några själv, några efter fint väggspel med Willian eller Pedro. Motståndarna startade dock respektlöst och visade sig inte rädda inför uppgiften.Finliret blev nyckeln till matchens första mål, som kom i matchminut 24. Chelsea tog över spelet mer och mer och efter en typisk fin aktion från Hazard kan Fàbregas spela in till Pedro i straffområdet. Pedro hade inga problem att ta emot bollen och lyfte den vackert över bortalagets målvakt Artur Boruc Målet tände till Chelseaspelarna om än för en kort stund. Spelarna kastade sig heroiskt in i situationer för att stoppa framrusande Bournemouthspelare. Därefter slappnade man av mer, och Antonio Conte fick ilsket gestikulera från sidlinjen på typiskt manér. Den gamle Arsenal talangen Jack Wilshere har mycket fotboll i sig och låg och lurade från sin mittfältsposition. I 31:a minuten kom han lite för nära men Thibaut Courtois lyckades rädda skottet fint. WIlshere fick även ett fint skottläge minuter därpå då Nemanja Matic huvudlöst nickade in bollen mot mitten av defensivt straffområde, rakt på en väntande Wilshere-volley.Strax innan halvtidsvilan orsakar Fàbregas en frispark till Bournemouth, trots att domare Jones släppt bollen vidare för fördel, varpå Brad Smith faktiskt fick ett skottläge men sköt högt över. Ett otroligt tveksamt domaringripande som hade kunnat vålla stor debatt om Chelsea inte lyckats avstyra den efterföljande frisparken. Hade Smith gjort mål hade Jones troligen aldrig blåst frispark.Bournemouth startade andra halvlek lovande, men åkte snabbt på ett bakslag. Hazard gjorde än en gång livet svårt för gästernas backlinje och revs ned av Francis. Chelseas nummer 10 klev själv fram för att ta straffen och satte säkert 2-0 i Artur Borucs vänstra hörn - belgarens femtionde Premier League-mål.Hazard och Willian fortsatte med att genom sitt fina spel vara ett ständigt hot för Bournemouth, och de rödklädda hade all anledning att oroa sig för en utökad hemmaledning. I 74:e minuten gjorde dock Courtois ett viktigt ingripande då Benik Afobe jagade ikapp en genomskärare från Wilshere. Chelseamålvakten rusade dock ut och stoppade Afobe från en trolig reducering.Det blev aldrig riktigt någon nerv i matchen mot slutet. Willian som spelat piggt byttes ut i 83:e minuten mot Nathaniel Chalobah och minuter därpå äntrade Ola Aina planen till förmån för den hårt jobbade Victor Moses . På övertid, precis innan Batshuayi slutligen skulle få hoppa in, stoppade Pedro en Bournemouthomställning och sprang snabbt fram mot motståndarmålet. Den kvicksilversnabbe spanjoren lade bollen till rätta och sköt. Bollen går via Bournemouthförsvararen Steve Cook och ställde Boruc fullständigt. Det blev Pedros andra och Chelseas tredje mål och fastställde slutresultatet 3-0.Chelsea genomförde en bra match och tar, trots att Bournemouth stundtals glimtade till, tre säkra poäng. Det innebär att segersviten förlängs, Chelsea har nu tolv raka ligasegrar vilket innebär klubbrekord. Antonio Contes manskap befäster serieledningen och visar att man kan prestera och framförallt göra mål utan skyttekungen Diego Costa.