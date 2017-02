Chelsea kan rycka från Arsenal

Serieledande Chelsea tar emot trean Arsenal på Stamford Bridge 13.30 svensk tid på lördag. Det skiljer nio poäng mellan lagen och Chelsea har chansen att rycka från Londonkonkurrenten vid seger.

Arsenal vann det första mötet lagen emellan under säsongen med 3-0. Matchen blev en väckarklocka för Chelsea och efter matchen bytte Antonio Conte spelsystem till 3-4-3. Resten är som man brukar säga historia, Chelsea vann tretton raka matcher och har femton segrar, en oavgjord och en förlust i ligan efter chocken på Emirates Stadium. Normalt sett brukar dock Chelsea besegra Arsenal, på de senaste 28 matcherna har Chelsea 17 vinster. En match som är rolig att minnas tillbaka på är den som utspelades på Stamford Bridge den 22 mars 2014. En Arsène Wenger som skulle fira sin 1000:e match som Arsenal-manager blev fullständigt pulversierad taktiskt av sin nemesis José Mourinho. Matchen slutade 6-0 efter att Chelsea med ett högt presspel chockat Arsenal. Redan efter 17 minuter ledde Chelsea med 3-0. Just 3-0-målet gjordes av Eden Hazard, som är den ende målskytten som är kvar i Chelsea från den matchen. De övriga målen gjordes av Samuel Eto'o, André Schürrle, Oscar (2) och Mohamed Salah.I tisdags tappade Chelsea två poäng då man tappade två poäng i 1-1-matchen borta mot Liverpool. Laget blev dock ändå stora vinnare då Arsenal förlorade mot Watford, Tottenham spelade oavgjort mot Sunderland och Manchester United spelade oavgjort mot Hull. Det gör att Chelsea har nio poäng ner till de närmast jagande Tottenham och Arsenal. De blå från London har dock endast en seger på fem matcher mot topp fyra-konkurrenterna Tottenham, Arsenal och Liverpool.Chelsea har ingen spelare uppsatt på den officiella skadelistan, men rapporter gör gällande att både David Luiz och Eden Hazard hade känningar under matchen mot Liverpool. Trotjänaren Branislav Ivanovic finns inte att tillgå efter att han sålts till ryska Zenit . Det finns inte heller några avstängningar eller avstängningshot hängande över truppen.Chelsea har åtta raka hemmasegrar i ligan, ett facit som är klubbens bästa sedan en tio matchers lång svit som tog slut i januari 2015. Målskillnaden i matcherna är 24-3 i Chelseas favör. Hemmalaget har vunnit de fyra senaste mötena lagen emellan på Stamford Bridge och har under de matcherna den förkrossande målskillnaden 12-1. Med 13 hållna nollor under ligasäsongen är The Blues tillsammans med PSG bäst av lagen från de fem högst rankade ligorna i Europa.Antonio Conte har i stort sett funnit sitt lag. Det stora frågetecknet är huruvida Willian eller Pedro startar i fronttrean och det lilla frågetecknet är om Fàbregas tar en plats i laget på bekostnad av en formstark Nemanja Matic.Förväntad startelva (3-4-3): Courtois, Cahill, Luiz, Azpilicueta; Alonso, Matic, Kanté, Moses; Hazard, Costa, WillianI tisdags hade Chelsea en svår bortamatch mot Livepool. Arsenal å sin sida hade en på pappret förhållandevis enkel hemmamatch mot Watford. En gyllene chans för Gunners att plocka in poäng på serieledarna trodde de flesta, men som så många gånger förr slarvade Arsenal bort möjligheten till att på allvar utmana om titeln. Man förlorade med 2-1 och istället för att knappa in på Chelsea, tappade man istället ytterligare en poäng till Contes mannar.Under matchen mot Watford drabbades Aaron Ramsey av en vadskada som väntas hålla honom borta från spel i tre veckor. I Arsenallägret hoppas man dock på att få tillbaka Danny Welbeck som vilades under veckan. Man hoppas också på att Olivier Giroud och Alex Oxlade-Chamberlain ska klara sena test för att se om de är matchredo. Serietrean får däremot klara sig utan Granit Xhaka som är avstängd efter det röda kort som han ådrog sig mot Burnley och Mohamed Elneny som spelar afrikanska mästerskapen med sitt Egypten. Det är inte bara Xhaka som blev avstängd efter Burnley-matchen, utan även managern Arsène Wenger avtjänar en avstängning efter att ha knuffat fjärdedomaren under matchen.Förutom en 4-0-seger mot Swansea har Arsenal inte imponerat på sistone. Man förlorade alltså senast mot Watford och fick dessförinnan kämpa hårt för att få med sig tre poäng mot Burnley, det krävdes en felaktigt dömd straff och ett straffmål i den 97:e minuten för att The Gunners skulle få med sig alla tre poäng. Innan vinsten mot Swansea spelade man dessutom 3-3 mot Bournemouth, och även där krävdes det ett sent mål för att få med sig poäng.Arsenal har inte vunnit båda matcherna mot Chelsea på en säsong sedan säsongen 2003/2004, vilket förövrigt var den senaste säsongen som de röda från norra London vann ligan.Arsenal har roterat mycket mer än Chelsea, till mångt och mycket på grund av skador och avstängningar.Förväntad startelva (4-2-3-1): Cech, Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin, Oxlade-Chamberlain; Walott, Özil, Sanchez; WelbeckArsenal är piskade att ta tre poäng i matchen och behöver gå framåt. En taktik som inte skiljer sig avsevärt från lagets sedvanliga taktik, även om man på senare år har intagit en mer defensiv inställning i stormatcher. Contes Chelsea kan vara mer flexibla och lär ligga lite lägre, men gå fram när tillfälle ges. Omställningar är av tradition ett bra anfallsvapen för Chelsea och taktiken har visat sig effektiv mot inte minst Arsenal. Laget kan också vila med boll när så behövs. Chelsea är i fin form och brukar städa av Arsenal på hemmaplan, tipset blir därför 3-0 i de blåas favör.Domare: Martin AtkinsonTV: Viasat Sport Premium/ Viaplay 13.30 lördag 4/2Källor: Sky Sports, BBC, London Evening Standard, premierleague.comKom ihåg Chelseatipset!