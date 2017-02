Chelsea läxade upp Arsenal

Med hjälp av bland annat ett världsklassmål av Eden Hazard såg Chelsea till att ta med sig alla tre poängen från matchen mot Arsenal. Chelsea var det klart bästa laget och vann till slut med 3-1.

Chelsea stod för en magnifik insats och spelade stundtals ut Arsenal efter noter. Målen gjordes av Marcos Alonso, Eden Hazard och Cesc Fàbregas. Framförallt Hazards mål var en riktig godbit.Många stormatcher börjar avvaktande, men den här matchen var inte en av dem. Redan i andra minuten kom den första chansen efter att Thibaut Courtois och David Luiz slarvat i passningsspelet sinsemellan. Alex Iwobi snappade upp bollen och sköt ett skott som sedan styrde på Luiz ut till hörna. Chelsea följde sedan upp minuten efter med en chans efter att Kanté vunnit bollen på Kantévis och startat ett uppspel, men även Chelseas första chans slutade med en hörna.Överlag präglades starten av ett väldigt intensivt spel, en matchkaraktär som skulle hålla i sig. I den trettonde minuten kulminerade det offensiva och aggressiva spelet. Pedro satte in ett väl avvägt inlägg från kanten mot Diego Costa som nickade i ribban. På ribbreturen var Marcos Alonso påpasslig när han kom in med fart och vann en nickduell mot Hèctor Bellerín och fick se bollen flyga in i mål. 1-0 Chelsea var ett faktum. Åsikterna går dock isär kring huruvida målet skulle ha dömts bort på grund av att Alonso hade armarna uppe i huvudet på Bellerín, som fick ont och tvingades byta. In kom istället den hetlevrade och ovane högerbacken Gabriel.Från och med målet och ungefär 20 minuter framåt var Chelsea överlägsna och hade en kompakt press mot Petr Cech:s mål. Costa hade ett skott i burgaveln, Hazard blev fälld av Shkodran Mustafi när han höll på att rycka sig fri, Costa slarvade bort ett jätteläge till kontring och Pedro fick en fin chans i straffområdet efter att ha fått en hård passning från Alonsos kantposition. 1-0 resultatet stod sig dock och spelet jämnades ut till halvlekens avslutning. I den 38:e minuten fick Courtois briljera med en reflexräddning när Gabriel fick nicka helt ostört efter en rejäl försvarsmiss av Chelseas försvar. På tilläggstiden hade också Mesut Özil en bra möjlighet när han bröt in från kanten och sköt ett lågt skott, som även det räddades av Chelseas belgiske burväktare.Chelsea inledde även den andra halvleken bäst. Redan två minuter in höll Hazard på att komma helt fri, men Laurent Koscielny kom med en avgörande glidtackling i sista stund. Fem minuter senare skulle dock Hazard få en rejäl revansch. Hazard drev bollen på egen hand från mittplan och dribblade bort Arsenalspelare efter Arsenalspelare innan han placerade in 2-0-målet. Ett mål som definitivt är en kandidat till årets mål. Efter målet firade Antonio Conte tillsammans med supportrarna, genom att slänga sig ut i folkhavet.Arsenal hade en ströchans i den 58:e minuten när Nacho Monreal spelade in bollen mot Theo Walcott, men 2-0 ledningen stod sig ohotad. Arsenal bytte in Olivier Giroud och Danny Welbeck istället för Francis Coquelin och Theo Walcott, men fick ingen omedelbar effekt. Istället spelade Chelsea av minuterna med hjälp av ett stort bollinnehav. I den 78:e minuten kom dock till slut två vassa Arsenal-chanser. Welbeck nickade på den första chansen, men Courtois stod för en stark räddning. Strax därefter nickade Mustafi utanför.I den 84:e minuten stod Antonio Conte för sina första byten då han bytte in Willian och Cesc Fàbregas mot Pedro och matchens lirare Eden Hazard. Minuten inne hade Fàbregas satt sitt namn i målkolumnen, ett mål som Cech bjöd på. Chelsealegendaren spelade bollen rakt i gapet på den förre Arsenalspelaren Fàbregas som på ett skickligt vis lobbade bollen in i det öppna målet. Spanjoren firade inte målet av respekt för sin förra klubb, men bjöd åtminstone på ett leende.Med fyra minuter kvar till 90-minutersstrecket bytte Conte ut tåget på högerkanten, Victor Moses, mot Kurt Zouma.Chelsea hade två chanser till. I den 89:e minuten kunde Alonso ha gjort sitt andra nickmål för dagen, men kraften blev inte alls den samma som vid 1-0-målet och Cech kunde enklet rädda. I matchens sista ordinarie minut sköt Costa från dålig vinkel à la målet mot West Bromwich, istället för att passa en fristående Willian som troligen hade gjort mål om han hade fått passningen. Istället gjorde Giroud ett tröstmål för Arsenal minuten efter att Chelseaförsvaret tappat markeringen på den nickstarke fransmannen som med pannan spräckte Courtois nolla. Ett visst Arsenaltryck följde, men slutresultatet skrevs till 3-1 efter en mycket stark Chelseainsats. Chelsea har nu tolv poängs marginal ned till dagens motståndare.Chelsea visade en klass som man inte hållit på ett tag. Eden Hazard visade upp sig från sin bästa sida och stod förmodligen för säsongens bästa insats. Överlag var det en match där Chelsea var bättre än Arsenal på alla sätt. Mittfältet vanns överlägset, Matic och Kanté var aggressiva och tunga på ett typiskt betongchelsea vis. Moses och Alonso ägde kanterna och var bra i såväl försvarsspelet som i det offensiva spelet. Taktiskt utskåpade Antonio Conte Arsène Wenger, med en kontrollerad och välavvägd press, till skillnad från Arsenals naiva och chanstagande press.Härnäst i ligan väntar Bunley borta och Swansea hemma. Burnley är väldigt hemmastarka och Swansea har hittat form på slutet, så det gäller att fortsatt vara på tå för Chelsea.Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses ( Zouma 86), Kante, Matic, Alonso; Pedro (Willian 82), Diego Costa, Hazard ( Fabregas 82).Oanvända avbytare: Begovic, Terry , Chalobah, Batshuayi.Målskyttar: Alonso 12, Hazard 52, Fabregas 85Gult kort: Matic 69Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin (Gabriel 16), Mustafi, Koscielny (c), Monreal; Coquelin (Giroud 64), Oxlade-Chamberlain; Walcott, Ozil, Iwobi; Sanchez.Oanvända avbytare: Ospina, Gibbs, Adelaide, NilesMålskytt: Giroud 90Gult kort: Mustafi 22Domare: Martin AtkinsonPublik: 41,490